Piwnica pełna marihuany. Były piłkarz Premier League wpadł przez brak prądu

Gdyby nie przerwa w dostawie prądu, być może nigdy nie doszłoby do tego odkrycia - czytamy w serwisie sudinfo.be, który także informuje o zatrzymaniu Geoffrey'a Mujangi Bii, dwukrotnego reprezentanta Belgii, a także byłego gracza Premier League (Wolverhampton), który sam zadzwonił po firmę energetyczną. To właśnie ona poinformowała policję w belgijskim Zellik koło Asse, gdzie mieszka Bia, że z jego piwnicy wydobywa się dziwny zapach. Kiedy służby mundurowe dotarły na miejsce, odkryły dużą plantację marihuany.

Policja skonfiskowała ponad tysiąc krzaków konopi indyjskich i aresztowała byłego reprezentanta Belgii. Nie uwierzyła w jego wersję, że wynajmuje piwnicę i nic nie wie o plantacji. "Dość słaba wymówka" - piszą belgijskie media, które informują, że Bia został już wypuszczony z aresztu, ale w przyszłym tygodniu ma stawić się w sądzie w Brukseli.

Urodzony w Kinszasie Bia przygodę z piłką rozpoczynał w Belgii - m.in. w Anderlechcie, który był jednym z jego pierwszych klubów w juniorskiej karierze. "Het Nieuwsblad" przypomina, że to właśnie tam podpadł po raz pierwszy, kiedy w 2005 roku został wyrzucony z Anderlechtu po tym, jak przyłapano go na kradzieży telefonów komórkowych i butów.

Później były kolejne ekscesy, bo w 2019 roku Lokeren rozwiązało kontrakt z Bią. Początkowo klub nie chciał podać powodów, ale dość szybko wyszło na jaw, że piłkarz podczas rozmowy z trenerem - który zwrócił mu uwagę, że nie przykłada się do obowiązków - wziął krzesło i rozbił nim ekspres do kawy. 31-latek od roku pozostaje bez klubu po tym, jak rozstał się z Maccabi Petach Tikwa.