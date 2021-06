Kwota 67 mln funtów okazała się dla Borussi Dortmund za niska

Jadon Sancho jest niewątpliwie jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na Starym Kontynencie. Wśród klubów, które od dłuższego czasu planują sprowadzić 21-latka, przede wszystkim wymienia się oba zespoły z Manchesteru. Pierwszy poważny krok w tym celu wykonał klub z Old Trafford.

Manchester United chciał spłacać Sancho przez pięć lat

Jak informuje BBC Sport, Manchester United złożył formalną ofertę w wysokości 67 milionów funtów. Fakt, że Borussia Dortmund oczekuje za swojego zawodnika co najmniej 80 milionów funtów, nie był jedynym, który spowodował, że niemiecki klub odrzucił tę propozycję.

Zgodnie z informacjami podanymi przez brytyjskie media, klub z czerwonej części Manchesteru chciał zawrzeć w umowie zakupu Sancho stosowną klauzulę. Wedle niej, spłata kwoty za sprowadzenie 20-latka miałaby zostać rozłożona na pięć lat. Odrzucenie oferty przez BVB spowodowało, że szefowie Czerwonych Diabłów zastanawiają się nad złożeniem kolejnej.

Dżentelmeńska umowa BVB z Jadonem Sancho

Istotne w kontekście przyszłości Jadona Sancho może być jego ustalenie z klubem. W kontrakcie 20-latka znalazł się dżentelmeński zapis, zgodnie z którym zawodnik będzie mógł zmienić barwy klubowe, o ile do BVB wpłynie odpowiednio atrakcyjna propozycja.

Jadon Sancho był jedną z kluczowych postaci Borussii Dortmund w ostatnim sezonie. 20-letni Anglik rozegrał 38 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 16 bramek i zanotował 20 asyst. Co ciekawe, jest on wychowankiem Manchesteru City, skąd przeniósł się na Signal Iduna Park w sierpniu 2017 roku.