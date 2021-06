Kacper Kozłowski na liście gigantów. Transfer możliwy po Euro 2020

17-letni Kacper Kozłowski jest w kadrze reprezentacji Polski na Euro 2021. Utalentowany zawodnik Pogoni Szczecin ma szansę zostać najmłodszym debiutantem w historii mistrzostw Europy. Obecnie rekord należy do Jetro Willems, który podczas Euro 2012 wystąpił mając zaledwie 18 lat i 81 dni. Talent Kozłowskiego został już dostrzeżony przez największe kluby w Europie, a ewentualne występy na europejskim czempionacie zwiększą szansę na transfer już w najbliższym oknie transferowym.

Kozłowski na celowniku wielkich europejskich klubów. Ewentualny transfer po Euro

Serwis Calciomercato.it poinformował, że w tym momencie Polakiem zainteresowanych jest kilka europejskich klubów, w tym FC Barcelona, Juventus, Borussia Dortmund i Bologna. Każda z wyżej wymienionych ekip miała kontaktować się z przedstawicielami piłkarza oraz Pogonią Szczecin w sprawie transferu. Do zmiany klubu dojdzie jednak dopiero po zbliżającym się Euro 2021. Na razie nieznana jest kwota, jaką trzeba byłoby zapłacić za Polaka. Według transfermarkt.de zawodnik został wyceniony na pięć milionów euro.

Pogoń znajduje się w dobrej sytuacji finansowej i najchętniej zatrzymałaby Polaka na jeszcze jeden sezon, zwłaszcza że klub przygotowuje się do występów w Lidze Konferencji. - Gdybyśmy mieli go teraz odesłać do zachodniego klubu i dostać za to jakieś pieniądze, to jego talent mógłby przepaść. On też jest rozsądnym chłopakiem i ma olbrzymie wsparcie w trenerze Runjaicu - mówił jeszcze w maju prezes Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek.

Kacper Kozłowski rozegrał w minionym sezonie 20 spotkań w ekstraklasie. Strzelił w nich jednego gola i trzykrotnie asystował. 17-latek jest jednym z kandydatów do pobicia rekordu Jakuba Modera, który jest najdrożej sprzedanym piłkarzem z ekstraklasy. Brighton zapłaciło za niego 11 milionów euro.,

