Smuda o konflikcie z Peszką. "Pierwszy trener, który mnie wypier***ł z kadry"

Franciszek Smuda pozostawał bez pracy od 2019 roku, kiedy to został zwolniony z Górnika Łęczna. W ostatnim czasie pracował jeszcze w Widzewie Łódź od sierpnia 2017 do czerwca 2018, a przez ostatnie miesiące pomagał Podhalu Nowy Targ. Znany jest jednak przede wszystkim z pracy z reprezentacją Polski, którą poprowadził podczas Euro 2012 rozgrywanym w Polsce i na Ukrainie.

REKLAMA

Zobacz wideo Mila pyta Peszkę: Dlaczego tak mało osób wie, że masz złote serce?

Smuda przybliża swoje relacje ze Sławomirem Peszką. "Jest dzisiaj już starszym, bardziej dojrzałym facetem"

W czwartek 3 czerwca Franciszek Smuda niespodziewanie został nowym trenerem Wieczystej Kraków. Zastąpił na tym stanowisku jeszcze bardziej niespodziewanie zwolnionego Przemysława Cechcerza, który dopiero co wywalczył z drużyną awans do IV ligi, nie przegrywając żadnego meczu.

Dlaczego Paulo Sousa nie powołał nikogo za Milika? Ważniejsze od liczby piłkarzy

W nowym klubie Smuda spotka kilku swoich byłych podopiecznych między innymi Sławomira Peszkę, którego wyrzucił kiedyś z reprezentacji Polski. - Rozmawialiśmy od czasów kadry kilka razy. Ostatnio byłem na Pucharze Polski, jak Wieczysta grała z Podhalem. Jak się na tym meczu spotkaliśmy, to Sławek się śmiał i mówił do mnie: - Witam pierwszego trenera, który mnie wypier..... z kadry. A ja mu na to: - Sławuś, a kto miał rację? Odpowiedział już na poważnie: - Pan. - opowiedział były selekcjoner w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej". - Zresztą on jest dzisiaj już starszym, bardziej dojrzałym facetem. Mówił już w wywiadach, że zrobił wtedy błąd i że żałuje. Wszyscy wyciągają sprawę z kadrą, a zapominają, że to ja Sławka do Lecha z Płocka ściągałem, że to przy mnie pięknie się rozwinął. Zrobił wtedy głupotę, zapłacił za to, ale i tak na swoją karierę narzekać nie może. A nasze relacje są dobre i niech ci, co tak opowiadają, że Peszko będzie miał problem ze Smudą, się nie martwią. Poukładamy sobie wszystko jak w pudełku. - dodał.

ŁKS Łódź szuka nowego trenera. Jest bardzo poważny kandydat

Nowy trener Wieczystej wspomniał też swojego innego podopiecznego, z którym spotka się w Krakowie - Łukasza Burligę, którego zna jeszcze z czasów pracy w Wiśle. - Już się na to cieszę! Taki „Bury", jak pracowaliśmy w Wiśle, to miał swoje problemy, ale mu pomogliśmy, rozwinął się pięknie i zrobił fajną karierę w ekstraklasie. Bardzo lubię tego chłopaka. Niby taki trochę łobuziak, ale dobrze nam się razem pracowało - przyznał Smuda.