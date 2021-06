Media: Zinedine Zidane podjął decyzję dotyczącą swojej przyszłości!

Poprzedni sezon nie był udany dla Realu Madryt. Drużyna Zinedine'a Zidane'a nie zdobyła żadnego trofeum, zajmując drugie miejsce w lidze i dochodząc do półfinału Ligi Mistrzów. Pod koniec sezonu szkoleniowiec potwierdził to, o czym spekulowano od wielu miesięcy. Zidane zdecydował się na odejście z klubu, mimo ważnego kontraktu.

Według Hiszpańskich mediów to odejście Francuza znacznie różni się od tego z maja 2018 roku, kiedy po raz pierwszy opuszczał Madryt. Teraz Zidane miał nie być zmęczony futbolem, ale konkretnie Realem Madryt. Trener miał mieć dość plotek dotyczących jego przyszłości i, jak informowały media, miał nie czuć wsparcia Florentino Pereza i zarządu klubu.

Zidane zainteresowany pracą w kadrze

Nie wiadomo, jak długo trwać będzie przerwa Zidane, jednak zdaniem "Libertad Digital" Francuz nie chce długo odpoczywać od pracy. Portal poinformował, że były już trener Realu Madryt jest bardzo zainteresowany posadą selekcjonera reprezentacji Francji. Chociaż w roli tej pracuje na razie Didier Deschamps, to Zidane ma zdawać sobie sprawę, że jego kadencja powoli zbliża się do końca.

Kontrakt Deschampsa ważny jest do końca przyszłego roku, czyli do zakończenia mistrzostw świata w Katarze. "Libertad Digital" informuje, że Zidane w tym momencie nie widzi dla siebie lepszej możliwości i jest w stanie poczekać na możliwość objęcia reprezentacji Francji. Były trener Realu Madryt ma być też gotowy do objęcia jej latem, gdyby zespołowi Deschampsa powinęła się noga na zbliżających się mistrzostwach Europy.

Deschamps pracuje z kadrą od 2012 roku. W 2016 roku wywalczył z nią mistrzostwo Europy, a dwa lata później mistrzostwo świata.