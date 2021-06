Kolejny Polak może trafić do Monaco. Szykuje się powrót do Europy

Adam Buksa od stycznia 2020 r. jest graczem New England Revolution. Napastnik przeniósł się do Stanów Zjednoczonych z Pogoni Szczecin za około 4 mln euro. Od tamtej pory rozegrał za oceanem 36 spotkań, w których zdobył 11 bramek i zaliczył jedną asystę. W obecnym sezonie MLS, który rozpoczął się w kwietniu, strzelił już cztery gole w ośmiu meczach.

Adam Buksa wróci do Europy? Interesuje się nim klub z ligi francuskiej

Wiele wskazuje na to, że dyspozycja Buksy może zaowocować transferem do Europy. Napastnik zwrócił uwagę kilku europejskich klubów. Jak informuje serwis Meczyki.pl, Polak znalazł się w kręgu zainteresowań występującego w Ligue 1 AS Monaco.

Drużyna z Księstwa Monako w końcówce sezonu zapewniła sobie trzecie miejsce w Ligue 1 dające awans do eliminacji Ligi Mistrzów. W drużynie Niko Kovaca Adam Buksa trafiłby na Radosława Majeckiego, który od roku jest tam rezerwowym bramkarzem i występowal jedynie w rozgrywkach Pucharu Francji.

Pomimo rosnącego poziomu MLS taki transfer byłby dla Buksy krokiem w przód. Podobny awans zaliczył niedawno także jego brat Aleksander, który odejdzie z Wisły Kraków do występującej w Serie A Genoi.