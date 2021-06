Czołowy europejski sędzia: VAR jest niebezpiecznym projektem

Cytowany przez dziennik "The Guardian" zaznaczył, że VAR powinien działać tylko wtedy, gdy możliwość podjęcia decyzji przez sędziego jest ograniczona do minimum. - Wszyscy wierzą, że VAR to ważna pomoc dla sędziów. Oczywiście musimy wykorzystać ten projekt we właściwy sposób, choć może to również być niebezpieczny projekt. Musimy być ostrożni i przestrzegać zasad gry. VAR powinien być wykorzystywany tylko w przypadku wyraźnych i oczywistych błędów" - zaznaczył.

REKLAMA

Były szef Bayernu nie pozostawia wątpliwości. Od Lewandowskiego nic nie zależy

Rosetti uważa, że VAR może działać sprawniej

Obecnie najwięcej kontrowersji przy okazji wykorzystywania systemu VAR podczas meczów generują sytuacje związane z pozycją spaloną. Konieczność podjęcia decyzji przy tego typu sytuacji boiskowej nierzadko trwa zbyt długo i wydłuża czas spotkania.

Rosetti potwierdził, że UEFA zadecydowała, iż technologia VAR w pełnym zakresie będzie wykorzystywana podczas 51 meczów nadchodzących mistrzostw Europy. Włoch zauważył przy tym, że możliwe jest usprawnienie tej technologii. - Obecnie VAR jest stosowany we wszystkich możliwych sytuacjach z pozycją spaloną. Możemy przyspieszyć ten proces i skrócić czas oglądania powtórek - powiedział.

Zobacz wideo Marciniak: "Sędziowie wcale nie boją się VAR-u! Technologia może uratować mi twarz" [SEKCJA PIŁKARSKA #80]

23 osoby odpowiedzialne za VAR podczas Euro 2020

Choć łączny czas korzystania z VAR-u przez sędziów w ostatnim sezonie uległ skróceniu, spadek ten w głównej mierze spowodowany jest tym, że sędziowie spędzają mniej czasu przy monitorach. UEFA wyliczyła, że średni czas na podjęcie decyzji, przede wszystkim dotyczącej pozycji spalonej wynosi 80 sekund.

"To rozpaczliwe wołanie o pomoc w walce z systemem!" - szef Juventusu znów zaskakuje

Podczas nadchodzącego Euro 2020 w bazie UEFA w Nyonie w Szwajcarii pracować będzie 17 zespołów VAR i sześciu oficjeli. Ponieważ turniej odbędzie się w 11 krajach, komunikacja będzie odbywać się za pośrednictwem niezależnej światłowodowej linii szerokopasmowej przez węzeł w Genewie.