Nieoficjalnie: Brazylijscy piłkarze podjęli decyzję. Zbuntują się. I jeszcze namawiają innych

W poniedziałek zaledwie na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnieju Copa America, czyli mistrzostwa Ameryki Południowej, zostały przeniesione z Argentyny do Brazylii. Copa America, tak samo jak Euro 2020, miało się odbyć już rok temu. Turniej miały zorganizować dwa kraje - Kolumbia i Argentyna. Impreza została przełożona ze względu na pandemię koronawirusa. Później z roli gospodarza zrezygnowała Kolumbia ze względu na niestabilną sytuację polityczną kraju.

Koronawirus nie odpuścił i ponownie storpedował rozgrywki. W niedzielę wieczorem okazało się, że również Argentyna nie zorganizuje mistrzostw. Kraj zmaga się z kolejną falą zachorowań. W miniony weekend wprowadzono w tym kraju ścisły lockdown i masę obostrzeń. W ostatnim tygodniu Argentyna odnotowywała 35 tysięcy zakażeń i 500 zgonów dziennie. Z powodu COVID-19 odeszło już niemal 80 tysięcy ludzi.

Copa America bez Brazylii?

Chociaż turniej został przeniesiony do kolejnego kraju, to wciąż nie jest pewne, że w ogóle dojdzie do skutku. Sytuacja pandemiczna w Brazylii również jest bardzo trudna, a zawodnicy Canarinhos mają zastanawiać się, czy w takich warunkach można zorganizować turniej w ich kraju.

"Piłkarze reprezentacji grający w Europie (czyli większość w kadrze na Copa America) zastanawiają się, czy w takich warunkach w ogóle powinno się organizować w ich kraju mistrzostwa Ameryki Południowej. Zażądali spotkania z prezesem związku piłkarskiego Brazylii, dali znać, że są niechętni występowi w turnieju. Prezydent Jair Bolsonaro kilka dni temu zgodził się ratować turniej, któremu groziło, że zostanie bez gospodarza. Przeciwnicy Bolsonaro mówią: jedną z ostatnich rzeczy, których dziś Brazylia potrzebuje, jest taki turniej" - napisał w swoim tekście Paweł Wilkowicz.

W piątek po południu "AS" poszedł nawet o krok dalej i poinformował, że Brazylijczycy zdecydowali o tym, że w Copa America nie zagrają. Piłkarze Canarinhos mieli podjąć decyzję po spotkaniu ze sztabem szkoleniowym oraz prezydentem brazylijskiej federacji piłkarskiej.

Co więcej, Brazylijczycy mają namawiać kolegów z innych reprezentacji do podjęcia takiej samej decyzji. Chodzi tu przede wszystkim o zawodników z lig europejskich, którzy stanowią nie tylko większość piłkarzy w silniejszych reprezentacjach, ale są też ich kluczowymi postaciami. Zawodnicy mają uważać ten turniej za totalnie niepotrzebny. Zwłaszcza że byłyby to już czwarte Copa America w ostatnich sześciu latach.

Turniej ma rozpocząć się 13 czerwca. Udział w nim weźmie 10 drużyn. W grupie A znalazły się Argentyna, Boliwia, Chile, Paragwaj i Urugwaj; w grupie B: Brazylia, Kolumbia, Ekwador, Peru i Wenezuela. Cztery najlepsze drużyny z każdej grupy awansowałyby do fazy pucharowej, a finał pierwotnie miał zostać rozegrany w kolumbijskiej Barranquilli.