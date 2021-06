Neymar zaatakowany przed meczem z Ekwadorem. Piłkarz stracił buty [WIDEO]

Reprezentacja Brazylii w sobotę 5 czerwca rozegra piąte spotkanie w ramach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. Drużyna prowadzona przez Tite zmierzy się w Porto Alegre z Ekwadorem. Brazylijczycy jak do tej pory radzą sobie bardzo dobrze w eliminacjach i zajmują z kompletem punktów 1. miejsce w tabeli głównej Ameryki Południowej. Do tej pory pokonali już Boliwię, Peru, Wenezuelę i Urugwaj.

Najlepszym strzelcem reprezentacji Brazylii w eliminacjach obok Roberto Firmino jest Neymar. Obaj zawodnicy mają na koncie po trzy trafienia. Napastnik PSG po słabym sezonie w klubie chciałby poprawić sobie nastrój i kontynuować dobrą passę w kadrze. Na jego nieszczęście czerwcowe zgrupowanie nie zaczęło się dla niego zbyt dobrze.

Do groźnie wyglądającej sytuacji z udziałem Neymara doszło przed hotelem w Porto Alegre, gdzie reprezentacja Brazylii zatrzymała się przed meczem z Ekwadorem. Kiedy Brazylijczycy opuszczali autokar przed hotelem do 29-latka podbiegła dwójka kibiców i mało brakowało, a mogła doprowadzić piłkarza do kontuzji. Jeden z nich się poślizgnął i nieszczęśliwie wpadł prosto w nogi napastnika. Interweniować musiała ochrona, która miała niemałe problemy z oderwaniem fanów od zawodnika, który w wyniku tego zdarzenia stracił...buty. Nagranie z tego zajścia zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Niepokojące jest to, że widać na nim jak gwiazdor reprezentacji Brazylii kuleje w dalszej drodze do hotelu.

Neymar jest zdecydowanie największą gwiazdą reprezentacji Brazylii, najdroższym piłkarzem na świecie i również jednym z najbardziej rozpoznawalnych. W kadrze narodowej zadebiutował w 2010 roku w wieku zaledwie 18 lat jeszcze za kadencji Mano Menezesa. Do tej pory wystąpił w barwach narodowych w 103 spotkaniach, w których zdobył 64 bramki. Pewnego czasu był także kapitanem reprezentacji, ale teraz częściej w tej roli występuje obrońca Thiago Silva.