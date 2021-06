Wielki pech gwiazdora Liverpoolu! Nie jedzie na Euro 2020

Anglicy wygrali środowy mecz na Riverside Stadium w Middlesbrough 1:0 po golu zawodnika Arsenalu Bukayo Saki. To zwycięstwo przyćmiła jednak poważna kontuzja Trenta Alexandra-Arnolda, której piłkarz Liverpoolu doznał w samej końcówce spotkania.

- Nie wygląda to najlepiej - przyznawał po spotkaniu selekcjoner reprezentacji Anglii, Gareth Southgate. Czwartkowe badania wykazały, że Alexander-Arnold naderwał mięsień czworogłowy uda, przez co jego przerwa w grze wyniesie od czterech do sześciu tygodni. To oznacza, że 22-letni obrońca nie ma żadnych szans na grę na Euro 2020, wobec czego w najbliższym czasie wróci do klubu, aby rozpocząć rehabilitację.

Szczęście w nieszczęściu Anglików polega na tym, że w swojej kadrze mają oni trzech innych prawych obrońców z najwyższej półki - Kierana Trippiera (Atletico Madryt), Reece'a Jamesa (Chelsea) oraz Kyle'a Walkera (Manchester City). Cała trójka została powołana przez Garetha Southgate'a do 26-osobowej kadry na Euro.

Kto zastąpi w niej kontuzjowanego Alexandra-Arnolda? Na liście rezerwowej Anglików znajdują Ben Godfrey, Jesse Lingard, Aaron Ramsdale, James Ward-Prowse, Ollie Watkins i Ben White, a Southgate ostateczną decyzję ma w tej kwestii ma podjąć po zaplanowanym na niedzielę 6 czerwca meczu towarzyskim z Rumunią.

Reprezentacja Anglii zagra na Euro 2020 w grupie D z Chorwacją, Szkocją i Czechami. Wszystkie swoje spotkania w fazie grupowej Anglicy rozegrają na londyńskim Wembley. Pierwsze z nich, z Chorwacją, odbędzie się 13 czerwca.