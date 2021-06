Oni jeszcze nie wiedzieli. Gwiazdy Wieczystej wyśmiewały Smudę. "Patrzy i mówi: k***a"

Wielu kibiców w środę mogła zdziwić informacja o zwolnieniu z Wieczystej Kraków trenera Przemysława Cecherza. Szkoleniowiec poprowadził bowiem drużynę w 22 ligowych spotkaniach i żadnego z nich nie przegrał, ani nawet nie zremisował.

Już dzień później poinformowano jednak, że trenerem klubu grającego w krakowskiej okręgówce zostanie Franciszek Smuda, który obejmie drużynę od 1 lipca. Co ciekawe, w niedawnym filmiku na kanale Foot Truck piłkarze Wieczystej - Sławomir Peszko i Radosław Majewski zostali poproszeni o przytoczenie anegdot z postaciami, które pojawią się na ekranie w trakcie kręcenia odcinka. Wtedy szkoleniowcem ich drużyny był jeszcze Cecherz.

- Ja pie****ę! - zareagował Sławomir Peszko, gdy zobaczył zdjęcie Franciszka Smudy. Powiedział to oczywiście w dość charakterystycznym dla szkoleniowca stylu. - Ja go spotkałem w samolotach, jak leciałem na wakacje do Grecji i grałem z nim w "Quizie Pod Napięciem" raz. Nic nie wiedział - opisał Radosław Majewski. - Ja wchodzę na Skybox na finale Pucharu Polski i widzę "Franza", jak siedzi. Pytam "czy to jest ten Franz Smuda, który wyp******ił mnie z kadry?!". A on mówi "Szpaczek, ty mi nawet tutaj nie odpuścisz" - dodał Peszko.

Majewski: Smuda widzi, patrzy i mówi "K***a, jak ty będziesz biegał taki tłusty zaraz"

- Byliśmy na kadrze w USA, w Chicago i szliśmy gdzieś na obiad. Przed posiłkiem jakieś orzeszki sobie leżały i rodzynki. Ja sobie wziąłem dwa-trzy, bo jakiś głodny byłem przed obiadem. Byliśmy po porannym rozruchu i on to widzi, patrzy i mówi "K***a, jak ty będziesz biegał taki tłusty zaraz". Ja odrzuciłem to od razu, nie wiedziałem co zrobić, zwariowałem - przytoczył Majecki i dodawał jeszcze o czasach, gdy Smuda dzielił reprezentację Polski na dwa zespoły - "naszych" i "waszych", przy czym w tym drugim grali zawsze słabsi zawodnicy. Bardzo denerwował się, gdy wygrywał drugi zespół. - Czasem stawiał Grześka Sandomierskiego (bramkarza) na atak i mówił "Ty jesteś z nami" - opisywał Majewski.

Wieczysta Kraków to zespół gwiazd grający w lidze okręgowej. Poza Peszką i Majewskim z zawodników z ekstraklasową przeszłością jest tam choćby Michał Miśkiewicz. Niedawno pojawiały się pogłoski o ofertach dla popularnych zagranicznych zawodników. Wśród nich mieli być Wesley Sneijder i Lukas Podolski. - Jedyne obawy były przed głupimi komentarzami, ale takie zdarzały się, nawet gdy grałem w ekstraklasie - mówił Sławomir Peszko o swoim transferze do Wieczystej w reportażu dziennikarza Sport.pl, Krzysztofa Smajka.