Oficjalnie: Wielki powrót Franciszka Smudy na ławkę trenerską! Co za hit!

W środę wielu kibiców mogła zdziwić informacja o zwolnieniu z Wieczystej Kraków trenera Przemysława Cecherza. Szkoleniowiec poprowadził bowiem drużynę w 22 ligowych spotkaniach i żadnego z nich nie przegrał, ani nawet nie zremisował. Wiadomo było zatem, że to najpewniej ruch związany z tym, że działacze mają już przygotowanego następcę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Mam nadzieję, że za pięć lat Wieczysta będzie w ekstraklasie" [REPORTAŻ]

Zaskakująca decyzja ze środy wyjaśniła się już dzień później! Wieczysta Kraków ma nowego trenera

W czwartek po południu klub poinformował o tym, kto zostanie nowym trenerem drużyny, która obecnie występuje w lidze okręgowej w grupie Kraków II. To były selekcjoner reprezentacji Polski, Franciszek Smuda.

Wieczysta Kraków bez trenera! Mimo że wygrali wszystkie 22 mecze

- Nowym trenerem Wieczystej Kraków od 1 lipca 2021 roku zostanie Franciszek Smuda. Do końca bieżącego sezonu drużynę w lidze i w finale Pucharu Polski poprowadzi dotychczasowy asystent trenera Cecherza, Rafał Jędrszczyk - poinformowano na profilu klubu na Twitterze.

"Złoty trójkąt" wszedł do gry. Oni są wielkim faworytem Euro 2020! Kompletna dominacja

Powrót Smudy do pracy po dwóch latach!

W listopadzie zeszłego roku pojawiały się informacje o ewentualnym powrocie Smudy do pracy, ale w III-ligowym Podhalu Nowy Targ. Szkoleniowiec pojawiał się w klubie i pomagał w nim, ale ostatecznie nie został jego trenerem.

Legendarny polski klub odradza się po upadku. Awans w imponującym stylu

W ostatnim czasie Smuda pracował w Widzewie Łódź - od sierpnia 2017 do czerwca 2018 roku, a później w Górniku Łęczna od listopada 2018 do kwietnia 2019 roku. Wcześniej był m.in. selekcjonerem reprezentacji Polski w latach 2009-2012 i prowadził ją podczas współorganizowanego z Ukrainą Euro 2012, gdy nie udało się jej wyjść z grupy.

Wieczysta Kraków to zespół gwiazd grający w lidze okręgowej. Mówimy o zespole, który reprezentują byli ekstraklasowi piłkarze - Sławomir Peszko, Radosław Majewski czy Michał Miśkiewicz. Niedawno pojawiały się pogłoski o ofertach dla popularnych zagranicznych zawodników. Wśród nich mieli być Wesley Sneijder i Lukas Podolski. - Jedyne obawy były przed głupimi komentarzami, ale takie zdarzały się, nawet gdy grałem w ekstraklasie - mówił Sławomir Peszko o swoim transferze do Wieczystej w reportażu dziennikarza Sport.pl, Krzysztofa Smajka.