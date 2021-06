Oficjalnie: Kamil Grabara odchodzi z Aarhus. Kończy jako bohater

W trakcie roku spędzonego w Danii, Kamil Grabara rozegrał 35 meczów oficjalnych we wszystkich rozgrywkach, w których puścił 44 bramek i zachował 10 czystych kont. Jego forma w tym czasie była nierówna. Zdarzały mu się kuriozalne błędy, po których sam mówił, że nie jest w najwyższej dyspozycji, a także kilkumeczowe serie bez puszczonego gola.

Jego drużyna zajęła jednak w lidze duńskiej czwarte miejsce, a sam Grabara zakończył rozgrywki w znakomitym stylu. W finale baraży o grę w Lidze Konferencji Europy obronił aż trzy rzuty karne, a jego drużyna pokonała po serii jedenastek Aalborg i latem wystąpi w europejskich pucharach.

Kamil Grabara: Jestem najlepszym bramkarzem w Superlidze

Z końcem sezonu kończy się również wypożyczenie Grabary z Liverpoolu. Aarhus ogłosiło już oficjalnie rozstanie z polskim bramkarzem.

Kamil Grabara jest zawodnikiem Liverpoolu od stycznia 2016 roku, ale jeszcze nie zdążył zadebiutować w pierwszym zespole Juergena Kloppa. Trzykrotnie był za to wysyłany na wypożyczenie - dwa razy do Aarhus (2018/19 i 2020/21), a także raz do grającego wówczas w Championship Huddersfield Town (2019/20). Jego kontrakt z klubem z Anfield Road wygasa za rok, więc najbliższa przyszłość Polaka jest sporą niewiadomą.