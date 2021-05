Polski klub chciał Wesleya Sneijdera. "Marketingowo to dopiero byłby strzał"

Wieczysta Kraków nie przestaje zaskakiwać. Klub Wojciecha Kwietnia zakontraktował Łukasza Burligę, który minionym sezonie grał w barwach ekstraklasowej Wisły Kraków. Burliga wzmocni drużynę, która wygrała w lidze okręgowej 22 mecze na 22 możliwe! Nie może to jednak dziwić. W końcu, mówimy o zespole, który reprezentują byli ekstraklasowi piłkarze – Sławomir Peszko, Radosław Majecki czy Michał Miśkiewicz. A jak się okazuje, w Krakowie liczyli na znacznie głośniejsze nazwiska.

REKLAMA

Zobacz wideo "Mam nadzieję, że za pięć lat Wieczysta będzie w ekstraklasie" [REPORTAŻ]

Trener Przemysław Cecherz zdradził, że chodziło o Wesleya Sneijdera i Lukasa Podolskiego. - Pojawił się temat Holendra. Ponad rok temu, jeszcze przed pandemią. Jak wyglądały szczegóły?

- Rozmawialiśmy przez menedżera. Sneijder wrócił z Kataru i pozostawał bez klubu. Był nieprzygotowany, ale wiedzieliśmy, że w naszych ligach nawet w takim stanie sobie poradzi, a marketingowo to dopiero byłby strzał. Zachował się w porządku i przez menedżera poinformował, że nie czuje się na siłach. Miał potrenować trzy miesiące w Utrechcie i gdyby w tym czasie wrócił do formy, temat transferu mógłby znów się pojawić. A jeżeli nie, to da sobie spokój z piłką i zakończy karierę. Zaczęła się pandemia, kłopoty i z gry w piłkę zrezygnował - mówił w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Argentyna straciła Copa America! Zapadła ostateczna decyzja

I dodał: - Czy wierzę, że Podolski przyszedłby do IV ligi polskiej? A dlaczego nie? W pewnym wieku zawodnik chce spokojnie i w chwale zejść ze sceny, a przy tym piłka ma sprawiać mu przyjemność. Przez półtora roku był podstawowym piłkarzem Antalyasporu, gra na pozycji, na którą szukamy piłkarza. Podejrzewam, że Łukasz chciałby też zająć się swoim biznesem, a w Krakowie dostałby szansę, by go rozkręcić.

Łoś wbiegł na autostradę A1. Tragiczny wypadek po finale Ligi Europy

Legendy futbolu

Holender oficjalnie zakończył karierę w sierpniu 2019 roku. Jego ostatnim klubem był katarski Al Gharafa. Sneijder wcześniej z powodzeniem grał m.in. w Interze Mediolan, z którym wygrał potrójną koronę w sezonie 2019/10: mistrzostwo Włoch, Ligę Mistrzów i Coppa Italia. Bronił także barw Ajaksu Amsterdam, Nicei i Galatasaray Stambuł.

Z kolei 35-letni Podolski to mistrz świata z 2014 roku, który obecnie gra w Turcji. Reprezentuje barwy Antalyasporu. Wcześniej grał m.in. w Arsenalu, Bayernie Monachium, Interze Mediolan, Koeln, czy Visel Kobe.