Media: Liga Mistrzów może zostać pozbawiona bardzo ważnej zasady. Przełom

Zasada przewagi bramek zdobytych na wyjeździe jest stosowana w rozgrywkach międzynarodowych UEFA od 1965 roku. Od kilku lat jest ona jednak regularnie kwestionowana, a krytycy tej zasady szczególnie zwracają uwagę na to, że nie pasuje ona do obecnych zasad futbolu. Jeszcze w tym tygodniu może dojść do konkretnych zmian w tej sprawie.

Media: UEFA poważnie rozważa rezygnację z zasady goli zdobytych na wyjeździe. Kluczowe decyzje jeszcze w tym tygodniu

Jak podaje brytyjski dziennik "The Times", podczas piątkowego spotkania Komitetu Rozgrywek Klubowych UEFA może dojść do ważnej zmiany. Mowa o likwidacji zasady przewagi bramek zdobytych w spotkaniach na wyjeździe. Dyrektorzy federacji przyglądają się tej kwestii od dłuższego czasu i według doniesień dziennika są skłonni wykreślić ją z obecnych regulaminów. Do spotkania dojdzie przed finałem Ligi Mistrzów.

Dzięki przewadze bramek na wyjeździe w tej edycji Ligi Mistrzów skorzystało przede wszystkim Paris Saint-Germain. Drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino przegrała 0:1 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym z Bayernem Monachium na Parc des Princes, natomiast w stolicy Bawarii wygrała 3:2, dzięki czemu finalnie awansowała do kolejnej fazy rozgrywek.

Na ten moment nie wiadomo, od którego sezonu ta zasada by nie obowiązywała i czy będzie miała ona przełożenie na rozgrywki ligowe w krajach należących do UEFA. Jeśli taka decyzja zyska aprobatę wśród członków komitetu, to federacja rozpocznie działania prawne w celu zmiany regulaminów i wykreślenia tej zasady.