Piłkarz wicemistrza Urugwaju spędził w nocy pół godziny za oknem na 11. piętrze!

Piłkarze Rentistas przygotowywali się do spotkania Copa Libertadores z Racing Club de Avellaneda, kończącym fazę grupową tych rozgrywek. Wicemistrz Urugwaju z 2020 r. po porażce 0:3 pożegnał się już z rozgrywkami, zajmując ostatnie miejsce w grupie, odnosząc w sześciu spotkaniach trzy remisy i trzy porażki.

W tym spotkaniu udziału nie mógł wziąć Francisco Duarte, który został odizolowany od drużyny po tym, gdy otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. I nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie wydarzenia, które działy się z jego udziałem.

Piłkarz został uwięziony za oknem na 11. piętrze na ponad pół godziny po tym, gdy w hotelu wybuchł pożar. Szczęśliwie strażacy zdołali go uwolnić, choć potrzebowali do tego użycia ciężkiego sprzętu. Nagrania z całego zdarzenia natychmiast obiegły media społecznościowe.

Po całym zdarzeniu piłkarz opowiedział o całym zdarzeniu na antenie Radio Hora. - Usłyszałem jakieś odgłosy z sąsiedniego pokoju. Gdy się obudziłem, wszędzie było pełno dymu. Chciałem wyjść za drzwi, ale nie było to możliwe. Jedyne, co mi zostało, to wyjść przez okno - powiedział Duarte. - Oparłem kolano o krawędź okna i przez pół godziny kucałem na zewnątrz. Nie mogłem nawet wystawić głowy z dymu. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Pozostanie to anegdotą - zakończył.