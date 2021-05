Widzew Łódź może zostać sprzedany. Bracia Samir i Anis Garci chcą przejąć klub

Wiele wskazuje na to, że kibice klubu z Łodzi muszą na razie zapomnieć o awansie do PKO BP Ekstraklasy. Na trzy kolejki przed końcem sezonu w Fortuna 1. Lidze Widzew traci siedem punktów do Górnika Łęczna, który zajmuje szóste miejsce i na tę chwilę awansuje dzięki temu do fazy play-off o awans na wyższy szczebel rozgrywkowy.

Widzew Łódź chce piłkarzy z ekstraklasy! Nowy plan na awans

Oświadczenie Widzewa Łódź

W przyszłym sezonie Widzew o awans może ubiegać się już z nowym właścicielem. Na oficjalnej stronie internetowej klubu pojawił się komunikat, zgodnie z którym do końca miesiąca austriackie konsorcjum ma złożyć ofertę inwestycyjną.

Stowarzyszenie RTS Widzew Łódź odbyło wczoraj dwugodzinną wideokonferencję z podmiotem austriackim zainteresowanym inwestycją w spółkę Widzew Łódź SA.

W trakcie spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia RTS Widzew zaprezentowali Austriakom swoje oczekiwania dotyczące potencjalnej inwestycji w Spółkę prowadzącą pierwszoligowy Klub. Po blisko dwugodzinnej wideokonferencji podmiot austriacki zobowiązał się do oficjalnego złożenia oferty inwestycyjnej do końca maja br.

Austriackie konsorcjum tworzone przez dwóch braci

Kilka dni temu "Dziennik Łódzki" przekazał więcej informacji na temat austriackiego podmiotu. Konsorcjum tworzone jest przez dwóch braci, byłych piłkarzy, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie. Nazywają się Samir Garci i Anis Garci.

Młodszy z braci, Anis, występował w niższych ligach austriackich. Samir z kolei próbował swoich sił w Szwajcarii, Tunezji i na Malcie, jednak nie zrobił większej kariery. Niedawno bracia założyli agencję menedżerską Ansaro Agency, która według portalu Transfermarkt ma umowy z trzema zawodnikami.