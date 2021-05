Liga Konferencji Europy - na czym polegają nowe rozgrywki UEFA? Trzy polskie kluby

W przeciwieństwie do Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy, do nowych rozgrywek stworzonych przez UEFĘ nie ma zapewnionego awansu. Przedstawiciele pięciu czołowych lig w Europie zagrają dopiero w fazie play-off w ścieżce niemistrzowskiej. Mowa tu o Romie, Unionie Berlin, Tottenhamie, Villarrealu oraz Stade Rennais.

Liga Konferencji UEFA. Jak wyglądają kwalifikacje?

Śląsk Wrocław weźmie udział w pierwszej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji UEFA. Łącznie wystąpi w niej 70 zespołów, a drużyna prowadzona przez Jacka Magierę pojawi się w gronie rozstawionych. Od drugiej rundy zmagania będą podzielone na ścieżkę mistrzowską oraz ligową. Ścieżkę mistrzowską będą tworzyć zespoły, które odpadły w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów i w rundzie wstępnej – łącznie będzie ich 20. W ścieżce ligowej znajdzie się 90 drużyn, a 45 z nich będzie rozstawionych. Od drugiej rundy zarówno Śląsk, jak i Raków Częstochowa oraz Pogoń Szczecin nie będą rozstawione.

W trzeciej rundzie w ścieżce mistrzowskiej pozostanie 10 drużyn i połowa z nich będzie rozstawionych. W ścieżce ligowej w grze pozostaną 52 drużyny i tak jak w przypadku ścieżki mistrzowskiej, połowa z nich będzie rozstawiona. Z kolei w rundzie play-off ścieżka mistrzowska będzie zawierała 10 zespołów, a pięć z nich będzie pochodzić z trzeciej rundy el. LE. Po stronie ligowej w grze zostaną 34 drużyny i tak jak w przypadku poprzedniej rundy, połowa jest rozstawiona.

Tym samym w fazie grupowej Ligi Konferencji UEFA znajdą się 22 zespoły wyłonione na bazie eliminacji. Dziesięć zespołów, które przegrają w fazie play-off Ligi Europy otrzymają awans do rozgrywek grupowych Ligi Konferencji.

Liga Konferencji UEFA. Faza pucharowa z udziałem drużyn z Ligi Europy

Faza grupowa Ligi Konferencji UEFA wygląda tak samo, jak w przypadku zmagań na tym etapie w Lidze Mistrzów oraz Lidze Europy. Do zmian dochodzi w przypadku fazy pucharowej. Zwycięzcy grup automatycznie uzyskują awans do 1/8 finału, natomiast drużyny z drugiego miejsca będą mierzyć się z zespołami, które w Lidze Europy zajęły trzecie miejsca. Do tej pory takie rozwiązanie pojawiało się właśnie w LE, kiedy to drużyny z drugich miejsc walczyły z zespołami, które w swoich grupach Lidze Mistrzów zajęły trzecie lokaty.

Finał Ligi Konferencji UEFA jest przewidziany na środę 25 maja 2022 roku w Tiranie. Zwycięzca otrzyma 5 mln euro oraz automatycznie awansuje do fazy grupowej Ligi Europy. Jak pisaliśmy na Sport.pl, w przypadku awansu do fazy grupowej, polski zespół może liczyć na niemal cztery miliony euro premii.