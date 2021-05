Liga Konferencji UEFA. Na kogo mogą trafić polskie kluby? Najłatwiejsza droga Legii

W przyszłym sezonie w Europie zostaną zainaugurowane rozgrywki Ligi Konferencji UEFA. Od 8 lipca udział w rozgrywkach łącznie weźmie 184 drużyn. Po przynajmniej jednym przedstawicielu będzie miała każda z 55 federacji. Finał Ligi Konferencji odbędzie się 25 maja 2022 roku w Tiranie. Zwycięzca tych rozgrywek będzie miał zapewniony udział w fazie grupowej Ligi Europy w sezonie 2022/2023.

Liga Konferencji. Legia może awansować do fazy grupowej tych rozgrywek, jeśli wygra dwie pierwsze rundy w eliminacjach Ligi Mistrzów

15 czerwca tego roku odbędzie się losowanie par pierwszej rundy eliminacji Ligi Konferencji, ale też potencjalnych par w drugiej rundzie. Śląsk Wrocław, tak jak Raków i Pogoń, rozpocznie eliminacje ze współczynnikiem 3,025, co stawia go na tym etapie w gronie drużyn rozstawionych. Potencjalnie najgroźniejszymi rywalami dla drużyny prowadzonej przez Jacka Magierę mogą być fiński Inter Turku czy litewski Żalgiris Wilno. W przypadku awansu do drugiej rundy i każdej kolejnej Śląsk nie będzie rozstawiony. Mecze pierwszej rundy odbędą się 8 oraz 15 lipca.

Zarówno Raków Częstochowa, jak i Pogoń Szczecin, rozpoczną walkę o fazę grupową Ligi Konferencji w roli drużyn nierozstawionych od drugiej rundy. Oba zespoły mogą trafić na drużyny, które odpadną w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. W gronie najbardziej znanych zespołów, na które mogą trafić Raków oraz Pogoń, można wymienić Feyenoord Rotterdam, FC Basel czy Viktorię Pilzno. Spotkania drugiej rundy odbędą się 22 oraz 29 lipca.

Najprostszą drogę do gry w Lidze Konferencji ma Legia Warszawa, która zacznie walkę o europejskie puchary od pierwszej rundy Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski są rozstawieni w dwóch pierwszych rundach. Jeśli Legia awansuje do trzeciej rundy el. LM, to będzie już pewna gry w fazie grupowej Ligi Konferencji. Podobnie będzie w przypadku, gdy Legia odpadnie w drugiej rundzie el. LM, a wygra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Jeśli jednak drużynie Czesława Michniewicza nie uda się wygrać w trzeciej rundzie el. LE, to będzie miała szansę na fazę grupową Ligi Konferencji w czwartej rundzie eliminacji.