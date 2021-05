Potężna afera i bójka na koniec meczu. Benfica przegrała finał [WIDEO]

Była pierwsza minuta doliczonego czasu gry. Ricardo Esgaio, obrońca Bragi sfaulował przy linii bocznej Adela Taarabta, pomocnika Benfiki. Zdenerwowany Marokańczyk odepchnął mocno Lucasa Piazona i przewrócił go na ziemię. A chwilę później starł się z Eduardo, trenerem bramkarzy Bragi. Eduardo odepchnął go mocno klatką piersiową. Taarabt wstał i lekko uderzył go ręką w twarz. Zawodnicy obu drużyn zaczęli się przepychać. Całe zajście można obejrzeć tutaj.

Na to zajście zareagował sędzia. Czerwone kartki otrzymali Piazon i Taarabt oraz Eduardo. Braga w tym momencie prowadziła już 2:0. Już od siedemnastej minuty grała jednak z przewagą jednego zawodnika. Bramkarz Benfiki Helton Leite sfaulował za polem karnym wychodzącego na czystą pozycję Abela Ruiza i sędzia ukarał go czerwoną kartką.

W trzeciej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy prowadzenie dla Bragi zdobył Piazon. W 85. minucie wynik ustalił Ricardo Horta.

Braga po raz trzeci w historii klubu zdobyła Puchar Portugalii. Wcześniej triumfowała w latach 1966 oraz 2016.