Były trener Wojciecha Szczęsnego odrzucił hitową ofertę! "Czeka na tę jedną"

Jak przekazał hiszpański "AS", 53-latek otrzymał propozycję objęcia Tottenhamu. Portal football-italia.net dodał natomiast, że "Allegri jest nastawiony na Real Madryt i to właśnie on miały być pierwszym wyborem w sytuacji, gdyby Zinedine Zidane opuścił zespół tego lata".

Massimiliano Allegri mocno łączony z Realem Madryt

"Prezydent Realu Madryt, Florentino Perez, skontaktował się z Allegrim trzy lata temu. Wtedy Massimiliano Allegri odrzucił umowę, ponieważ doszedł do porozumienia ws. nowej umowy z Juventusem. Obecnie Allegri pozostaje bez zatrudnienia. Były bezpośrednie kontakty. Włoch zaakceptowałby pracę w Realu Madryt" - napisał kilka dni temu Fabrizio Romano, dziennikarz "Sky Sports" świetnie zorientowany w tematyce transferów.

Włoskie media z kolei spekulowały, że niewykluczone jest objęcie przez Allegriego ekipy Napoli. Co więcej, niektóre doniesienia sugerowały także, że 53-latek ponownie może objąć Juventus. Przeszkodzić jednak miałoby w tym wygranie przez Starą Damę Pucharu Włoch, co rzekomo miałoby uratować posadę Andrei Pirlo.

Pełna sukcesów kariera Allegriego w Juventusie

Massimiliano Allegri został trenerem Juventusu w lipcu 2014 roku. Od tamtego czasu zespół pod jego wodzą pięć razy z rzędu sięgał po mistrzostwo kraju, a także czterokrotnie z rzędu triumfował w Pucharze Włoch. 53-latek postanowił rozstać się z Juve po zakończeniu sezonu 2018/19.

Były trener Starej Damy rozpoczynał karierę trenerską w 2003 roku od pracy w Aglianese. W kolejnych latach prowadził także SPAL, Grosseto, Lecco, Sassuolo, Cagliari i AC Milan. Jako trener Rossonerich Allegri wywalczył mistrzostwo Włoch (2010/11) i wygrał Superpuchar Włoch (2011/12).