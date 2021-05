Rummenigge odpowiedział jak reaguje na oferty za Lewandowskiego! "Nawet nie próbuj"

Robert Lewandowski stoi przed historyczną szansą na pobicie rekordu Gerda Muellera z sezonu 197/72, gdy Niemiec zdobył 40 bramek. Polski napastnik Bayernu Monachium wyrównał ten wynik w ubiegłą sobotę, a 22 maja w ostatnim meczu sezonu z Augsburgiem będzie chciał go pobić, aby zapisać się nie tylko w historii Bayernu, ale całego Bundesligi.

Prezes rady nadzorczej Bayernu Karl Heinz-Rummenigge w rozmowie z portalem WP Sportowefakty w wielkich słowach skomplementował polskiego napastnika ekipy z Monachium. - Lewandowski, który jest w niesamowitej formie fizycznej, może jeszcze grać na najwyższym poziomie przez 4-5 lat. Dlaczego nie w Bayernie? Robert jest jak diament. Jest obecnie największym diamentem światowego futbolu, lśni najmocniej. I mam do pana prośbę: proszę przekazać polskiemu premierowi, że Robert Lewandowski jest teraz najlepszym ambasadorem Polski - przyznał Rummenigge.

Rummenigge o przyszłości Lewandowskiego. "Ten piłkarz nie jest na sprzedaż"

Działacz odniósł się też do przyszłości polskiego napastnika i tego, czy zmieni klub. - Nie. Nigdy! Lewandowski nie zostanie sprzedany. Jego agent Pini Zahavi, wie o tym. Ale niech sam pan mi powie: kto by sprzedał piłkarza, który jest w stanie strzelić 60 goli rocznie, który w wieku 32 lat jest najlepszym piłkarzem świata? Bayern go nie sprzeda! - zapewnił Rummenigge.

- Kiedy tylko ktoś do mnie dzwonił i próbował podpytywać o transfer Roberta, od razu mówiłem: "nawet nie próbuj mi rzucać kwotami. Ten piłkarz nie jest na sprzedaż" - zdradził szef Bayernu.

Redakcja serwisu Sport.pl kibicuje Lewandowskiemu w nowym specjalnym dziale "Licznik rekordu". A w pogoni za pobiciem rekordu uruchomiliśmy też na nośniku multimedialnym w samym centrum Warszawy licznik, dzięki któremu tysiące ludzi codziennie mogą śledzić, jak idzie kapitanowi reprezentacji Polski (więcej tutaj). Ostatni mecz Bayernu Monachium z Augsburgiem rozpocznie się w sobotę o godz. 15:30.