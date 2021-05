Chorwacki "król życia i piłki" złapany. Były trener Dinama Zagrzeb pójdzie za kratki

Były trener Dinama Zagrzeb Zoran Mamić trafi do więzienia. Wszystko za sprawą jego ucieczki do Bośni i Hercegowiny i wcześniejszej defraudacji 13 milionów euro z klubowej kasy, do czego dopuścił się wspólnie ze swoim bratem.

Fot. Szilard Koszticsak / AP