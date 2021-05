Przepiękny gol Polaka w finale pucharu kraju! Strzał marzenie [WIDEO]

Faworytem środowego finału był Slovan, aktualny mistrz Słowacji, który przed ostatnią kolejką ligową ma sześć punktów przewagi nad drugą DAC Dunajską Stredą. Żilina z dwoma Polakami w składzie - Jakubem Kiwiorem i Dawidem Kurminowski - a także znanym z polskich boisk Pavolem Stano na ławce trenerskiej jest z kolei czwartą siłą ligi słowackiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda zakulisowy rynek transferowy? Na to pytanie odpowiada raport PZPN [Studio Biznes]

Jakub Kiwior strzelił pięknego gola z około 20 metrów

Już w pierwszej połowie Żilina musiała radzić sobie w osłabieniu, gdy w 26. minucie za czerwoną kartkę z boiska wyleciał Jan Minarik. Chwilę później jednak niespodziewanie to ten zespół wyszedł na prowadzenie. Stało się to za sprawą młodzieżowego reprezentanta Polski Jakuba Kiwiora, który popisał się przecudownym uderzeniem z powietrza z około 20 metrów.

108 punktów i 114 goli w sezonie! Absolutny rekord świata i Europy pobity. Perfekcja

Po godzinie gry do wyrównania doprowadził Ezekiel Henty, który tym samym doprowadził do dogrywki. W niej decydującego gola dla drużyny Vladimira Weissa strzelił z rzutu karnego... jego syn Vladimir Weiss, wielokrotny reprezentant Słowacji. Co ciekawe, ten sam zawodnik niedługo później także wyleciał z boiska za drugą żółtą i czerwoną kartkę, ale nie wpłynęło to już na losy całej rywalizacji.

Jakub Kiwior rozegrał w tym spotkaniu pełne 120 minut. Dawid Kurminowski pojawił się z kolei na placu gry w 64. minucie.

Slovan pokonał Żilinę 2:1 i sięgnął po Puchar Słowacji, co oznacza dublet w sezonie 2020/21 drużyny z Bratysławy.