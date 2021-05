Koniec z podziałem na męskie i żeńskie drużyny. Pierwszy taki przypadek na świecie

Odpowiednie rozporządzenie KNVB w tej sprawie będzie obowiązywać od przyszłego sezonu. To kolejny etap zmian. Dotąd kobiety mogły grać w Holandii z mężczyznami na etapie juniorskim. Jan Dirk van der Zee: "Kobiety gdy tylko osiągnęły wiek seniorski, musiały wybierać między grą w lidze żeńskiej a kontynuacją gry w drużynie mieszanej, ale na niższym poziomie (kategoria B). Czas to zmienić".

Rewolucja w Holandii

Idziemy za duchem czasu, opieramy się na wynikach ostatnich badań i nie widzimy powodu, by utrzymywać ten stan rzeczy. Opowiadamy się za równością i różnorodnością. Chcemy, aby dziewczęta i kobiety znalazły odpowiednie miejsce w piłkarskim świecie w oparciu o ich własne cechy i ambicje - tłumaczy van der Zee.

- Kobiety będą mogły grać również w seniorach z mężczyznami. To historyczny moment dla amatorskiej piłki nożnej w Holandii i na świecie - czytamy na stronie holenderskiej federacji piłkarskiej. To pierwszy taki przypadek w świecie futbolu.

"Opieramy się na wynikach ostatnich badań" - van der Zee miał na myśli pilotażowy program z zeszłego roku, którym Holenderski Związek Piłki Nożnej objął 20-letnią Ellen Fokkemę. Ta jako juniorka grała w piłkę nożną z chłopcami w mieszanej drużynie czwartoligowej klubu VV Foarut Menaam. Federacja zezwoliła jej na dołączenie do męskiego zespołu seniorskiego, który występuje na poziomie siódmej ligi holenderskiej.

Fokkema dała przykład

- Jeśli ten model się sprawdzi, Fokkema może grać z mężczyznami na stałe. Niewykluczone, że jej śladem pójdą kolejne piłkarki. Holenderski związek przekazał, że będzie monitorował pilotaż 19-latki i jeśli okaże się sukcesem, przyjrzy się trwałej zmianie przepisów, aby umożliwić kobietom grę razem z mężczyznami - pisaliśmy w sierpniu ubiegłego roku.

Tak się właśnie teraz dzieje. I to pomimo że program pilotażowy Fokkemy nie trwał długo. Z powodu pandemii amatorska piłka nożna w Holandii została zawieszona już po siedmiu kolejkach tego sezonu.

Fokkema gra w piłkę od piątego roku życia. Występuje w linii pomocy. Trzy razy próbowała uzyskać zgodę związku na rywalizowanie z chłopakami: w lutym 2019 roku, gdy tylko osiągnęła pełnoletność oraz kilka miesięcy później w grudniu. Wtedy KNVB odmawiało jej, ale w końcu dało zielone światło. - Zawsze grałam z chłopakami, dlaczego nie miałbym teraz dołączyć do nich? - pytała za każdym razem, gdy składała wniosek do związku. Nastolatka znała połowę swojej przyszłej drużyny, grała już z wieloma kolegami w zespołach mieszanych.

- KNVB oznacza różnorodność i równość. Uważamy, że w futbolu powinno być miejsce dla wszystkich. Pojawia się fajne sportowe wyzwanie, nie chcemy nikomu blokować gry, dlatego zaczynamy ten pilotaż - mówił wtedy Art Langeler, który w holenderskim związku odpowiada za rozwój piłki, cytowany przez ESPN.

"Dziwne, że w XXI wieku trwa taka dyskusja"

Członek zarządu Foarut, Auke Grijpma, przekonywał, że to "dziwne, że w XXI wieku nadal trwa dyskusja, czy mężczyźni i kobiety mogą grać razem w jednej drużynie". - Jesteśmy za równością. Poza tym Ellen może po prostu dobrze grać w piłkę - mówił, cytowany przez ESPN. Jego zdaniem gra kobiet z mężczyznami powinna stać się regułą. - Dla nas to całkowicie normalne, że Ellen gra z chłopakami w piłkę. Szkoda, że ta reguła tak wielu przeszkadza. Uważamy, że każdy powinien móc grać w piłkę na poziomie, do którego dąży. Byłoby świetnie, gdyby ten trend rozpoczął się w Menaam - podkreślał, cytowany przez "Corriere dello Sport".

- Na początku bieżącego sezonu KNVB rozpoczął program pilotażowy razem z VV Foarut. Wtedy to Ellen Fokkema otrzymała zgodę, aby dołączyć do pierwszej męskiej drużyny. Niestety ze względu na pandemię rozgrywki zakończyły się przedwcześnie, ale wyniki pilotażu, na które składały się badania, ankiety, wywiady z trenerami, zawodnikami i obserwacje meczów dostarczyły wystarczających informacji do dokładnej oceny. W rezultacie istnieją uzasadnione podstawy, aby umożliwić wszystkim kobietom grę z mężczyznami w seniorskich drużynach od następnego sezonu - czytamy na stronie holenderskiej federacji.

Kobieca piłka nożna jest bardzo popularna w Holandii. Reprezentacja dotarła dwa lata temu do finału mistrzostw świata, w którym uległa USA 0:2. Piłka nożna kobiet jest na tyle mocna, że związek uznał niedawno, iż do 2023 roku nastąpi zrównanie wynagrodzeń w męskiej i żeńskiej reprezentacji. Kobiecy futbol funkcjonuje w Holandii od 1971 roku, a mieszane zespoły od 1986 roku.