Bójka z użyciem broni po meczu A-Klasy! Prokurator postawił zarzuty ujętym napastnikom

Zatrzymani to dwaj bracia w wieku 23 i 25 lat. Trzebińscy policjanci dotarli do mężczyzn na podstawie opisu świadków. Bezzwłocznie udali się do miejsca ich zamieszkania, gdzie obydwu zatrzymano. Podczas przeszukania w domu braci zabezpieczono broń pneumatyczną – wiatrówkę.

Jak donosi KPP Chrzanów prokurator przedstawił 25-latkowi zarzut udziału w bójce, za co grozi mu do 3 lat pozbawiania wolności. Młodszy mężczyzna z kolei usłyszał zarzut udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi mu do 8 lat pozbawiania wolności.

Do awantury doszło w sobotę 8 maja br. około godziny 19:30 po meczu UKS Błyskawicy i LKS Start Kamień. Dyżurny trzebińskiego Komisariatu Policji został powiadomiony o bójce kilkudziesięciu osób, do której doszło po meczu piłkarskim w Myślachowicach. Według zgłaszającego jedna z osób miała używać niebezpiecznego przedmiotu, przypominającego broń.

Osoba posiadająca broń oddała kilka strzałów. "Dwóm poszkodowanym osobom, zawodnikom drużyny przyjezdnej, którzy doznali obrażeń m.in. po śrucie, udzielono pomocy medycznej w szpitalu" - opisuje chrzanowska policja.

Komisariat Policji w Trzebini prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Ustalane są okoliczności bójki i tożsamość osób biorących w niej aktywny udział. Możliwe jest przedstawienie zarzutów kolejnym osobom.