Oficjalnie: Andres Iniesta podpisał kontrakt do 2023 roku

W przeszłości pomocnik był piłkarzem Barcelony, z którą święcił największe triumfy w klubowej piłce, wygrał m.in. cztery razy Ligę Mistrzów, dziewięć mistrzostw Hiszpanii, sześć Pucharów Hiszpanii oraz trzy KMŚ. Od 2018 roku Iniesta gra w Vissel Kobe. Japoński klub w specjalnym komunikacie przekazał, że 37-latek dalej będzie jego piłkarzem. "Dzięki przedłużeniu umowy będziemy kontynuować projekty, nad którymi pracowaliśmy z Rakuten Group Co., Ltd. i Vissel Kobe od momentu dołączenia do nas przez piłkarza w 2018 roku" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iniesta o Pedrim: "Ma kolosalny potencjał i wspaniałą przyszłość w Barcelonie"

Bayern Monachium już negocjuje! Nagelsmann chce piłkarza Liverpoolu

Iniesta zostaje na dłużej w Japonii. Sprawił sobie prezent na urodziny

Iniesta 11 maja skończył 37 lat i sprawił sobie prezent na urodziny, decydując się na prolongatę kontraktu z Vissel Kobe aż do 31 stycznia 2023 roku.

Japoński zespół wiadomość o pozostaniu Iniesty ogłosił w nietypowy sposób, przedstawiając ją za pomocą specjalnego loga w kształcie ósemki, a więc numeru, z którym na plecach gra Hiszpan i napisem: "Here to Stay", co znaczy "zostać tutaj". "Kontakty z Iniestą, Vissel Kobe i kibicami będą nadal łączyć się i rozszerzać na Japonię i cały świat" - brzmi dalsza część komunikatu opublikowana przez klub.

Nagły zwrot akcji ws. Łukasza Piszczka? "Nie wykluczam zmiany komunikatu"

Iniesta po odejściu z Barcelony w 2018 roku odszedł do Vissel Kobe, gdzie zaaklimatyzował się na dobre. Dla azjatyckiego klubu strzelił już 16 bramek i dołożył do tego 18 asyst w 77 meczach. W przeszłości Iniesta cieszył się również z sukcesów w barwach reprezentacji Hiszpanii. Zdobył z nią dwa tytuły mistrza Europy - 2008 i 2012 rok oraz jeden mistrza świata w 2010 roku.