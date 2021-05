"Kiedy skończy się mecz, zabiję cię". Bestialski atak. Sąd właśnie wydał wyrok

W 2016 roku doszło do spotkania w amatorskiej lidze w Andaluzji pomiędzy zespołami El Palo i Alhaurin de la Torre. Tuż po jego zakończeniu doszło do makabrycznego incydentu, w wyniku którego życie prawie stracił kapitan drugiego zespołu Samuel Galan. Zawodnik został zaatakowany nożem przez dwóch zawodników przeciwnej drużyny.

Hiszpania. Dwóch zawodników skazanych na 10 lat pozbawienia wolności. Dźgnęli rywala nożem

W czasie meczu jeden z zawodników El Palo uderzył Samuela Galana głową, za co otrzymał żółtą kartkę. Ukarany przez sędziego zawodnik zdenerwował i jeszcze w trakcie meczu zagroził Galanowi śmiercią. "Kiedy skończy się mecz, zabiję cię. Spotkamy się na zewnątrz, będę tam czekał na ciebie" - powiedział do niego według dziennikarzy "Marki", którzy dotarli do raportu policyjnego.

Atakujący zrealizował groźby i skontaktował się z siedzącym na trybunach kolegą (również zawodnikiem El Palo). W chwili kiedy ich drużyna cieszyła się ze zwycięstwa, oni zaatakowali Galana. Jeden z nich złapał go za gardło, a drugi dwukrotnie dźgnął zawodnika Alhaurin de la Torre. Dźgnięcia były bardzo poważne, jedno z nich zostało wymierzone w okolice serca. Poszkodowany zdążył dotrzeć do szatni, gdzie stracił przytomność. Zawodnik musiał zostać operowany w nagłym trybie, a powrót do zdrowia trwał 200 dni.

Prokuratura żądała dla piłkarzy El Palo kary w wysokości 16 i 14 lat pozbawienia wolnością. Sąd w Maladze zadecydował jednak, że zostaną oni skazani na 10 lat pozbawienia wolności za usiłowanie morderstwa, są także zobowiązani zapłacić ofierze 69 tys. euro odszkodowania. Dodatkowo przez 11 lat nie będą mogli zbliżyć się do niej na odległość mniejszą niż jeden kilometr.

