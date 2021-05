"Najpiękniejsza przewrotka, jaką kiedykolwiek widziałem". Kapitalna bramka w MLS [WIDEO]

Trzy mecze i trzy bramki. To dorobek Rubio Rubina w tym sezonie MLS. 26-letni napastnik Real Salt Lake bramkę szczególnej urody zdobył w ostatniej kolejce. W 43. minucie meczu z San Jose Earthquakes, kiedy jego zespół wykonywał rzut z autu. Taki trochę w stylu Stali Mielec (wybaczcie, ale nie mogliśmy się powstrzymać), bo piłka od razu została wrzucona w pole karne, gdzie najpierw głową ją strącił Damir Kreilach, a po chwili klatką piersiową przyjął Rubin i efektowną przewrotką pokonał bramkarza San Jose Earthquakes.

Przepiękny gol w MLS

"Sezon dopiero się zaczął, ale chyba plebiscyt na najpiękniejszą bramkę mamy już rozstrzygnięty", "Najpiękniejsza przewrotka, jaką kiedykolwiek widziałem" - czytamy w komentarzach pod golem Rubina. To był gol na 1:0, ale nie dał on Real Salt Lake wygranej, bo w 72. minucie na boisku pojawił się mający polskie korzenie 38-letni Chris Wondolowski. Doświadczony napastnik w 82. minucie doprowadził do wyrównania, a w 87. strzelił zwycięskiego gola dla San Jose Earthquakes.

- W ciągu ostatnich dziesięciu minut przysnęliśmy, bo wcześniej tworzyliśmy sobie więcej okazji i do pierwszej straconej bramki graliśmy naprawdę nieźle - powiedział po meczu Kreilach, a więc asystent przy pięknej bramce Rubina dla Real Salt Lake, który po trzech kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Prowadzi San Jose Earthquakes, ale ekipa z Kalifornii ma rozegrany jeden mecz więcej.