Ed Sheeran został sponsorem ukochanego klubu. Nietypowa reklama na koszulkach

Ipswich Town to obecnie dziewiąty klub angielskiej League One, czyli trzeciego poziomu rozgrywek na Wyspach. Klub nie odnosi zatem wielkich sukcesów sportowych, ale możliwe, że za moment odniesie jeden w kwestii marketingu.

Ed Sheeran został sponsorem klubu, któremu kibicuje od dzieciństwa

Angielska drużyna zyskała bowiem nietypowego, ale za to potężnego sponsora. Na koszulkach męskiej i żeńskiej drużyny Ipswich Town przez kolejny rok będzie się bowiem pojawiała reklama opłacana przez muzyka Eda Sheerana.

Zdecydował się w ten sposób promować swoją nową trasę koncertową, która według plotek miałaby zostać ogłoszona najprawdopodobniej na jesień 2021 lub lato 2022 roku. Na koszulkach pojawi się napis składający się z matematycznych symboli, których Sheeran wcześniej używał choćby do nazywania swoich kolejnych albumów i słowa "tour" oznaczającego trasę koncertową.

Sheeran jest fanem Ipswich Town od dzieciństwa. Ogłaszając współpracę z klubem, opublikował na Instagramie swoje stare zdjęcie z młodości w stroju ulubionej drużyny. Ipswich Town pokazało za to zdjęcie Sheerana z jednego z meczów na Portman Road.

Muzyczny sponsor klubu to nic nowego, ale współpraca Sheerana z Ipswich Town może być największą

To na pewno nie pierwszy moment w historii, gdy sponsorem jednego z klubów w Anglii został twórca muzyki. W ostatnich latach zespoły Fontaines D.C., Enter Shikari i The Libertines zostawały sponsorami odpowiednio Bohemians z Dublinu, St. Albans City, a także Margate FC. W 1999 roku sponsorem Cardiff City został za to zespół Super Furry Animals.

Możliwe, że porozumienie Sheerana z Ipswich Town to jednak największa tego typu współpraca do tej pory. Poza tym w większości były to niewielkie kluby, a także dość symboliczne gesty. Tu wygląda to na dość przemyślany ruch.

Ed Sheeran tworzy muzykę z pogranicza popu, rocka, folku, czasem mieszając ją także z innymi gatunkami. Jest wokalistą, gitarzystą i autorem tekstów, w swojej karierze sprzedał setki tysięcy płyt i grał koncerty na całym świecie. W sierpniu 2018 roku dwukrotnie wyprzedał Stadion Narodowy w Warszawie. 30-latek wydał do tej pory trzy albumy - "+" z 2011, "x" z 2014 i "÷" z 2019 roku. 24 grudnia 2019 roku poinformował, że robi sobie przerwę od muzyki i koncertów, ale w 2022 roku miałby wrócić do występów na żywo i być może stworzyć kolejny album.