Media: Zidane faworytem do objęcia giganta. Szykuje się wielki powrót

Zinedine Zidane po raz kolejny musi mierzyć się z krytyką. Jego Real Madryt odpadł z Ligi Mistrzów po dwumeczu z Chelsea (1:1 w Madrycie i 0:2 w Londynie). Szkoleniowiec Realu jest krytykowany za dobór taktyki i wątpliwe decyzje personalne.

- Zidane zamieszał i to nie pierwszy raz. W zeszłym sezonie mistrzostwo Hiszpanii pozwoliło to przykryć. Mylił się wielokrotnie i to doprowadziło do wyeliminowania Realu. Od początku meczu widziałem, że nie chciał zmieniać strategii z Viniciusem, który grał na nie swojej pozycji. Real nie zrobił praktycznie nic. Zespół był całkowicie zmieszany, nie wiedzieli, co mają robić. Zobaczymy, co teraz wydarzy się w lidze, ale nie ma zbyt wielu sygnałów, żeby myśleć, że ten sezon może zakończyć się pomyślnie – powiedział cytowany przez calciomercatoweb.it Predag Mijatović, były piłkarz i trener Realu Madryt.

Real nadal walczy o mistrzostwo Hiszpanii. Ma tylko trzy punkty straty do prowadzącego Atletico. Nawet w przypadku triumfu w lidze, Zidane nie może być pewny swojej posady, mimo że jego kontrakt ważny jest jeszcze przez rok. Z Hiszpanii dochodzą głosy, że Real rozgląda się za nowym szkoleniowcem. Faworytem działaczy z Madrytu jest Massimiliano Allegri.

Gdyby doszło do zwolnienia Zidane'a, to Francuz nie narzekałby z pewnością na brak ofert. Zdeterminowany, aby go zatrudnić, ma być przede wszystkim Juventus. Dwa lata temu włoski klub również chciał zatrudnić szkoleniowca, ale ten wtedy wybrał powrót do Realu. Teraz mógłby również wrócić do Juventusu. Zidane jako piłkarz występował w tym klubie w latach 1996-2001 i dwa razy zdobył mistrzostwo Włoch.

Mało prawdopodobne jest, żeby posadę trenera Juventusu utrzymał Andrea Pirlo. Pod jego wodzą Juventus po raz pierwszy od 2011 roku nie zostanie mistrzem Włoch. Wiadomo już, że Serie A wygra Inter Mediolan. Juventus tymczasem musi walczyć do końca o czołową czwórkę, aby móc w przyszłym sezonie zagrać w Lidze Mistrzów.

