Koniec legendy za mikrofonem? Andrzej Strejlau kończy z komentowaniem

Andrzej Strejlau pierwszy raz pojawił się w telewizji w roli komentatora w 1992 roku podczas mistrzostw Europy w Szwecji. Wtedy jeszcze był czynnym trenerem, karierę trenerską zakończył bowiem w 1998 roku. Strejlau pojawił się praktycznie we wszystkich największych stacjach telewizyjnych – Eurosport, Canal +, Polsat Sport, a także TVP, z którym jest obecnie związany. Komentuje głównie mecze Ekstraklasy i II ligi.

Euro 2020 ostatnią imprezą Andrzeja Strejlaua. "Kiedyś trzeba skończyć"

Były trener przygotowuje się już do kolejnego wzywania, którym będzie skomentowanie meczów podczas zbliżającego się wielkimi krokami Euro 2020. Jak się okazuje, to może być ostatnia okazja, kiedy usłyszymy komentarz Strejlaua. Były trener w rozmowie z Interią zapowiada, że to będzie jego ostatnia impreza, w czasie której zasiądzie za mikrofonem.

- Jestem teraz mocno zajęty. Intensywnie przygotowuję się do pracy podczas zbliżających się mistrzostw Europy. Jest co robić, bo piłka nożna cały czas się zmienia. To będzie najprawdopodobniej moja ostatnia wielka piłkarska impreza w roli komentatora. Kiedyś przecież trzeba skończyć – powiedział Strejlau.

Wiele wskazuje więc na to, że Strejlaua nie zobaczymy już w roli komentatora po Euro. To może nie być jedyna legenda, która rozstanie się z widzami. Niewykluczone, że Euro 2020 będzie także ostatnią imprezą Dariusza Szpakowskiego w roli komentatora. W listopadzie 2019 roku w rozmowie z Romanem Kołtoniem Szpakowski przyznał, że raczej nie skomentuje już mundialu w Katarze w 2022 roku. Również wtedy, w rozmowie z "Weszło", dyrektor TVP Sport, Marek Szkolnikowski, zapowiedział: "Dariusz Szpakowski na pewno skomentuje Euro 2020, a po turnieju usiądziemy i bardzo szczerze porozmawiamy. Będę namawiał Darka, by skończył na szczycie, a jego pożegnanie przypominało pożegnanie Adama Małysza w Planicy".

