Policjant oskarżony o zabójstwo byłego piłkarza Premier League. Wstrząsające szczegóły

Cofnijmy się do sierpnia 2016 roku. Do jednego z domów w miejscowości Telford wezwano policję, która stawiła się na miejsce po telefonie sąsiadów zaniepokojonych dziwnym zachowaniem Daliana Atkinsona. Był piłkarz m.in. Aston Villi czy Realu Sociedad miał być agresywny. Dwóch funkcjonariuszy pojawiło się w domu piłkarza około 1:30 w nocy. Do tej pory wiadomo było tylko, że użyto wobec piłkarza paralizatora. Siła paralizatora okazała się jednak zbyt duża i bardzo źle zadziałała na osłabione serce 48-latka. Tak źle, że spowodowała atak serca i zgon mężczyzny. Od tamtej pory angielska prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie śmierci Atkinsona.

REKLAMA

Skandal w A-klasie, sołtysa poniosło! Sędziowie na obdukcji. "Nie ma usprawiedliwienia"

Zobacz wideo Piękny gol Alvaro Moraty. 18. w tym sezonie [ELEVEN SPORTS]

Prokuratura: to było bezprawne użycie siły

Policjant Benjamin Monk usłyszał zarzut morderstwa, a funkcjonariuszka Ellen Bettley-Smith czynnej napaści. "The Guardian" przybliża szczegóły feralnej nocy. Atkinson miał zostać rażony paralizatorem przez 33 sekundy. To aż sześć razy dłużej niż stanowi prawo. Następnie piłkarz został dwukrotnie kopnięty w głowę, co - według prokuratury - było bezprawnym użyciem siły.

Policjanci zarzekali się, że czuli zagrożenie ze strony Atkinsona, który twierdził, że jest opętany i grozić im, że "zabierze ich do piekła". Dodatkowo Benjamin Monk stwierdził, że tylko raz kopnął piłkarza i to w ramię, a nie w głowę. Prokuratura uznała jednak, że doszło do zmowy w zeznaniach funkcjonariuszy. Dodaje też, że uderzenia pałką przez Bettley-Smith nie przyczyniły się bezpośrednio do śmierci Atkinsona.

Arvydas Novikovas wywołał skandal. "Kim oni są, żeby się tak zachowywać?"

Atkinson w karierze grał m.in. w Ipswich Town, Aston Villi czy Manchesterze City. Poza granicami Anglii występował też m.in. w tureckim Fenerbahce, saudyjskim Ittihad czy koreańskim Daejeon Citizen. Zagrał też raz w drugiej reprezentacji Anglii.