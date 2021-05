Bogusław Kaczmarek grzmi ws. Euro 2020. "Wątroba mnie boli, jak na to patrzę"

Hotel Marriott Resort & Spa w Sopocie będzie oficjalną bazą reprezentacji Polski w trakcie mistrzostw Europy 2020 - poinformował w piątek Polski Związek Piłki Nożnej. Polacy będą latać na mecze fazy grupowej do Sankt Petersburga, gdzie zmierzą się ze Słowacją i Szwecją oraz do Sewilli, gdzie ich rywalem będzie Hiszpania.

REKLAMA

Zobacz wideo Krótki sen o Superlidze. "Ten projekt skompromitował dwanaście klubów"

Artur Boruc podjął decyzję w sprawie przyszłości w Legii Warszawa

Mocne słowa Kaczmarka na temat organizacji Euro w wielu krajach. "Komercja w czystej postaci"

Turniej zostanie rozegrany w aż 11 miastach rozsianych po Europie. Bogusław Kaczmarek, znany polski trener, który w przeszłości prowadził wiele klubów ekstraklasy, w rozmowie z portalem "Interia" wyraził swoje oburzenie z powodu decyzji UEFA o tym, że ME odbędą się w tak dużej liczbie miast.

- Przepraszam, to są mistrzostwa Europy czy mistrzostwa dookoła Europy? Wątroba mnie boli, jak na to wszystko patrzę. Obserwuję to z punktu widzenia człowieka, który 50 lat przy tej piłce funkcjonował - jako zawodnik i jako trener. I jestem bardzo zatroskany tym, co widzę. Komercja w czystej postaci. Zabija istotę i ducha tego sportu - grzmi Kaczmarek.

Francuskie media surowe dla Arkadiusza Milika i jego drużyny! "To za mało"

Rozegranie turnieju Euro 2020 od początku miało nie tylko swoich zwolenników, ale także spore grono krytyków. Dodatkowo teraz problemem jest pandemia koronawirusa, która wciąż jest obecna na kontynencie europejskim. - Od lat wiadomo, że są na świecie trzy niezależne organizacje, w stosunku do których istnieją bardzo ograniczone możliwości kontroli. To FIFA, UEFA i Watykan. Mistrzostwa Europy rozgrywane w wielu państwach? Jeden z angielskich dziennikarzy słusznie napisał, że to przestaje być futbol. Teraz to po prostu moneyball. Liczy się wygenerowanie jak największych zysków i niewiele poza tym - dodaje były członek sztabu szkoleniowego reprezentacji Polski prowadzonej wówczas przez Leo Beenkakkera.

Dla Polski mistrzostwa Europy rozpoczną się 14 czerwca, od meczu ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Potem reprezentacja zagra z Hiszpanią (19 czerwca, Sewilla) i Szwecją (23 czerwca, Sankt Petersburg).