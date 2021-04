Piękny gol Musiałowskiego w młodzieżowym Pucharze Anglii na Anfield Road! "Co za talent" [WIDEO]

Mateusz Musiałowski, który do Liverpoolu trafił z UKS SMS Łódź, podbija serca kibiców klubu z Anfield Road. Tym razem błysnął w meczu z Arsenalem U-18, rozgrywanym w ramach FA Youth Cup, czyli młodzieżowego Pucharu Anglii. Na początku drugiej połowy Polak w efektowny sposób wykończył kontratak Liverpoolu i podwyższył wynik spotkania na 3:0. Co ciekawe, to spotkanie było rozgrywane na słynnym Anfield, a nie na obiekcie w ośrodku treningowym mistrzów Anglii.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibiców oglądający sport w telewizji czeka podwyżka. Ile trzeba będzie wydać? [Studio Biznes]

Kibice Liverpoolu byli pod wrażeniem występu młodego Polaka. "On będzie wyjątkowy", "jest niesamowicie dobry", "duet Musiałowski - Elliot będzie rządził w Europie za 6 lat" - to tylko niektóre z komentarzy zamieszczonych w internecie przez angielskich fanów.

Ostatecznie Liverpool U-18 pokonał swoich rówieśników z Arsenalu 3:1 i awansował do półfinału FA Youth Cup. W czołowej czwórce znajdują się także zespoły młodzieżowe Aston Villi, West Bromu i Ipswich Town.

Młody Polak zachwyca w Liverpoolu! 17-latek ponownie wyróżniony. "Co za talent"

"Mateusz wyważył drzwi. Co za talent"

- Mateusz nie zapukał do drzwi, tylko je wyważył. Co za talent. Cały czas szuka czegoś nowego w ataku. Potrafi wykorzystać najmniejszą lukę, by stworzyć sytuację. Jakość nie potrzebuje dużych przestrzeni. Są tacy młodzi piłkarze, którzy od razu zostają docenieni w pierwszej drużynie. Tak się stało z Mateuszem - mówił asystent Juergena Kloppa, Pepijn Lijnders, w niedawnej rozmowie ze Sport.pl.

Musiałowski w 19 meczach Premier League U-18 strzelił 8 goli i zaliczył 3 asysty. Jego drużyna zajmuje w tabeli drugie miejsce, ustępując tylko Manchesterowi United. Niedawno polski skrzydłowy był również zapraszany na treningi z pierwszym zespołem Liverpoolu.