Były piłkarz Realu skazany za pornografię dziecięcą. Przyznał się do większości zarzutów

Problemy Metzeldera swoje początki miały we wrześniu 2020 roku. Wtedy to niemieckie media donosiły, że były piłkarz został zatrzymany podczas kursu w szkole trenerskiej w Hennef. Wszystko przez pewną kobietę, która zgłosiła na policję, że 38-latek wysyłał jej filmy i zdjęcia z dziecięcą pornografią. Od razu zabezpieczono telefon i komputer byłego obrońcy, w których jak się okazało, rzeczywiście znajdowały się takie treści. Zatrzymany początkowo przyznał się do zarzutów, ale później zaczął wycofywać się z części z nich i domagał się wyłączenia jawności rozprawy.

W toku postępowania okazało się, że Metzelder wysyłał treści pornograficzne również dwóm innym kobietom, które także zgłosiły to do organów ścigania. Były obrońca został oskarżony przez prokuratora o posiadanie i rozpowszechnianie w sumie 29 plików z pornografią dziecięcą. Niemiec przyznał się do większości zarzutów, co pozwoliło Sądowi Rejonowemu w Duesseldorfie wydać wyrok już pierwszego dnia rozprawy. Ostatecznie 38-latek został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Christoph Metzelder karierę zaczynał w Preussen Muenster skąd w 2000 roku trafił do Borussii Dortmund. W 2002 roku zdobył z nią mistrzostwo Niemiec, a z reprezentacji Niemiec zagrał w przegranym z Brazylią finale mistrzostw świata. Dla kadry narodowej zagrał w sumie w 47 spotkaniach. Oprócz turnieju w Korei i Japonii zaliczył jeszcze mundial w 2006 roku oraz Euro 2008. W 2007 roku przeniósł się do Realu Madryt, ale karierę na Santiago Bernabeu skomplikowały mu liczne kontuzje. W 2010 przeniósł się do Schalke 04. Nadal niestety doskwierały mu urazy, przez które niewiele grał w pierwszym składzie. Pod koniec kariery pograł jeszcze przez rok dla TuS Haltern, gdzie zakończył karierę w 2014 roku.

