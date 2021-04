Hansi Flick rozpoczął efekt domina. Reprezentant Polski z nowym trenerem

We wtorek zaczęło się sypać niemiecko-austriackie domino trenerskie. Pierwsza pojawiła się informacja przekazana przez Bayern Monachium o tym, że dotychczasowy trener RB Lipsk, Julian Nagelsmann zastąpi odchodzącego Hansiego Flicka. Bawarczycy mieli zapłacić za 33-latka około 15 milionów euro. W czwartek natomiast klub z Lipska poinformował, że zastępcą Niemca będzie Amerykanin Jesse Marsch, czyli trener innego klubu z rodziny Red Bulla - RB Salzburg.

RB Salzburg zatrudnia młodego trenera z drugiej ligi. To były piłkarz Hoffenheim.

Na tej samej konferencji prasowej, na której Red Bull Salzburg ogłosił odejście Marscha podano informację kto będzie jego następcą. Zostanie nim Matthias Jaissle, który jest trenerem satelickiego klubu RB z drugiej ligi, FC Liefering. Niemiecki szkoleniowiec jest jeszcze o rok młodszy od Juliana Nagelsmanna. To były piłkarz, który w trakcie swojej kariery zawodniczej zaliczył nawet 31 występów w niemieckiej Bundeslidze w barwach Hoffenheim. Niestety karierę przerwała mu poważna kontuzja kolana, przez która zakończył swoją przygodę na boisku już w 2014 roku. Karierę trenerską zaczynał natomiast w młodzieżowych drużynach RB Lipsk i Broendby. Od 2019 roku jest związany z klubem z Salzburga.

- Dziękuję za zaufanie, jakim mnie tu obdarzono. Czuję ogromną wdzięczność. Oczywiście nie mogę się doczekać czekającego mnie wyzwania, chociaż wciąż mam ważne mecze do rozegrania z FC Liefering - powiedział Jaissle w trakcie prezentacji.

- Znam go od kilku lat. Jest młody, ambitny i bardzo dobrze pasuje do naszego klubu. Sposób, w jaki pracuje, sposób, w jaki rozwija młodych zawodników, jest wyjątkowy. Był to nasz kluczowy warunek. To jeszcze nie jest wielkie nazwisko, ale takie jest właśnie nasze podejście, aby dać szansę młodym zawodnikom i trenerom - podkreślał dyrektor sportowy RB Salzburg, Christoph Freund.

Od lipca zawodnikiem RB Salzburg zostanie także Kamil Piątkowski. Austriacki klub w lutym zapłacił Rakowowi Częstochowa za reprezentanta Polski około sześciu milionów euro. Obrońca został od razu wypożyczony do Rakowa do końca sezonu. Kontrakt podpisany przez 20-latka ma obowiązywać do czerwca 2026 roku.

