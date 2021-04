Nieoficjalnie: Rząd znosi kolejne obostrzenia. Nawet kibice wrócą na stadiony!

Wzrost liczby osób zaszczepionych i spadek liczby zachorowań na koronawirusa powoduje, że możemy spodziewać się poluzowania obostrzeń. Ma to dotyczyć także stadionów, które od dłuższego czasu pozostają zamknięte, przez co mecze odbywają się przy pustych trybunach. Wydawało się, że taki stan utrzyma się do końca sezonu. Wygląda jednak na to, już w ostatniej kolejce tego sezonu możemy być świadkami powrotu kibiców na stadiony.

REKLAMA

Zobacz wideo Poluzowania obostrzeń w części województw. Wraca część usług i nauczanie hybrydowe

Interia: Kibice wracają na stadiony już od 30. kolejki!

Według informacji, do których dotarła Interia, we wtorek zapadły kluczowe decyzje dla powrotu fanów na stadiony. Ministerstwo Zdrowia i Rada Medyczna po analizie sytuacji miały podjąć decyzję o otwarciu stadionów już od 15 maja. Oczywiście, obiekty nie będą otwarte w całości. Na trybunach będzie mogło się pojawić liczba równa 25% pojemności stadionu. To oznacza, że mistrzostwo Polski, które najprawdopodobniej przypadnie Legii Warszawa, na stadionie świętować będzie mogło około osiem tysięcy widzów.

Kibice kpią po pudle Timo Wernera. "Nie skończyłby nawet własnego obiadu"

Decyzja o otwarciu stadionów oznacza również, że kibice będą mogli pojawić się także na finale Ligi Europy w Gdańsku, który jest zaplanowany na 26 maja. Otwarcie stadionów to również znakomita informacja dla klubów Fortuna 1.Ligi i II ligi. Zespoły zaplecza Ekstraklasy będą mogły rozegrać aż pięć kolejek z kibicami na trybunach.