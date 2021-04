Ani nie jest z Gabonu, ani nie ma 30 lat? Piłkarz Crveny zvezdy z fałszywą tożsamością?

Guelor Kanga od lipca zeszłego roku jest piłkarzem Crvenej zvezdy Belgrad. W tym sezonie pomocnik zdobył sześć bramek i zanotował dziewięć asyst w 32 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Według oficjalnych informacji pochodzi on z Gabonu z miejscowości Oyem i ma 30 lat (urodził się 1 września 1990 roku). Z dokumentacji dostarczonej afrykańskiemu ZPN przez Demokratyczną Republikę Konga może wynikać, że zawodnik do tej pory posługiwał się fałszywymi dokumentami.

Afrykański Związek Piłki Nożnej zajmie się sprawą Guelora Kangi. Klub wydał oświadczenie w sprawie pomocnika

Według dostarczonych w wyniku skargi przez Demokratyczną Republikę Konga piłkarz tak naprawdę nazywa się Kiaku-Kiaku Kiang i urodził się 5 października 1985 roku w Kinszasie w DR Kongo. Zawodnik miał sfałszować dokumenty za namową trenera jednego z klubów drugoligowych w Gabonie, aby obejść przepisy ograniczające liczbę obcokrajowców grających w ligowych zespołach.

Jeżeli skarga zostanie rozpatrzona pozytywnie, to Gabon prawdopodobnie zostanie wykluczony z Pucharu Narodów Afryki. Kongijczycy nie zakwalifikowali się na turniej, który zostanie rozegrany w Kamerunie i nie należy wykluczać, że w przypadku wyrzucenia reprezentacji Gabonu, to właśnie oni zajmą jej miejsce.

Crvena zvezda Belgrad wydała oświadczenie, w którym wierzy, że dokumentacja zawodnika jest prawdziwa. – Kanga ma ważny paszport. Wcześniej grał w Rosji i Czechach i nie miał żadnych problemów. Postrzegamy tę sytuację jako wojnę między dwiema federacjami, w których Guelor jest ofiarą. Liczymy, że sytuacja zostanie rozwiązana na jego korzyść – czytamy w oświadczeniu. Guelor Kanga zagrał w 46 meczach w barwach reprezentacji Gabonu i zdobył w nich dwie bramki.