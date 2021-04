Wiadomo, kiedy kibice wrócą na polskie stadiony. Nowe informacje

Pandemia koronawirusa sprawiła, że obecnie na trybunach stadionów w Polsce nie mogą zasiadać kibice. Na obiektach stadionach może przebywać tylko ściśle ograniczone grono ludzi, którzy muszą zachowywać odpowiedni dystans. Ostatnio podczas otwarcia stadionu w Częstochowie na meczu Rakowa ze Śląskiem Wrocław pojawiło się mnóstwo ludzi na jednej z trybun, która może pomieścić około tysiąca osób, ale był to odosobniony przypadek. Najnowsze informacje ws. widzów na trybunach w najbliższym czasie przekazał portal WP Sportowefakty. I są to wiadomości, które mogą napawać optymizmem.

"Pierwsi kibice na polskim stadionie pojawią się jeszcze w maju! Jak to możliwe? Po pierwsze, niemal wszędzie mocno przyspiesza akcja szczepień, po drugie - w niektórych krajach fani już pojawiają się częściowo lub całkowicie na trybunach i nic złego się nie dzieje, po trzecie wreszcie - UEFA nie chce meczów przy pustych trybunach. [...] Po raz pierwszy kibice wrócą na polski stadion 26 maja, a stanie się to w Gdańsku, podczas rozgrywanego tam finału Ligi Europy" - przekazał portal.

Nie jest to jeszcze oficjalna decyzja, ale według WP Sportowefakty UEFA pod koniec tygodnia ma zamiar ogłosić, że kibice będą mogli zostać wpuszczani na trybuny w ograniczonej liczbie - 25 proc. "W tej sprawie od pewnego czasu toczą się zaawansowane rozmowy ze stroną rządową, bo to właśnie politycy muszą dać zielone światło. [...] Wszystko jest na dobrej drodze" - czytamy dalej.

Ekstraklasa bez kibiców do końca sezonu, a dwa mecze reprezentacji Polski z ograniczoną widownią?

To jednak nie oznacza, że na mecze ekstraklasy również wrócą kibice. "Z informacji, które do nas docierają, wynika, że nie zanosi się na to, aby fani podziwiali piłkarzy Ekstraklasy z trybun w ostatniej kolejce, która zostanie rozegrana 16 maja" - przekazał portal, który poinformował również, że zaplanowane na czerwiec towarzyskie mecze reprezentacji Polski z Rosją (1 czerwca) we Wrocławiu i z Islandią (8 czerwca) w Poznaniu mogą odbyć się z udziałem ograniczonej widowni do 25. proc. zapełnienia stadionu.

W trakcie pandemii, gdy trybuny są zamknięte dla kibiców, stadiony ekstraklasy podzielone są na trzy strefy. Liczbę ludzi, którzy mogą się w nich znajdować ściśle precyzuje podręcznik ekstraklasy. Wynika z tego jasno, że przy meczu ekstraklasy pracować i przebywać nie może około tysiąca osób, czyli tyle, ile mniej więcej pomieścić może jedyna na razie trybuna Rakowa.

Według podręcznika ekstraklasy na sezon 2020/21 na trybunach w tzw. 2. strefie mogą przebywać między innymi delegacje gości i gospodarzy czy zespół organizacyjny klubu-gospodarza. W przypadku dwóch ostatnich liczba osób określana jest "zgodnie z warunkami organizacji zawodów". W samej 2. strefie w trakcie meczu przebywać może maksymalnie około 80 osób.