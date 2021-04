"Ktoś chyba nie otrzymał notki, że dzisiejsza sesja jest zamknięta". Potwór na treningu [WIDEO]

Toronto FC przygotowuje się do ćwierćfinałowego dwumeczu Ligi Mistrzów CONCACAF, w których zmierzy się z meksykańskim Cruz Azul. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 28 kwietnia. Tymczasowa siedziba Toronto FC znajduje się w Orlando na Flroydzie, gdzie aligatory są powszechnie spotykane.

Aligator wszedł na murawę ośrodka treningowego. "Nie otrzymał informacji o zamkniętej sesji"

Nagranie z niezapowiedzianym uczestnikiem treningu Toronto FC udostępnił w mediach społecznościowych z żartobliwym podpisem: "Ktoś chyba nie otrzymał notki, że dzisiejsza sesja treningowa jest zamknięta. Kraj Aligatorów".

Nagranie z aligatorem na boisku stało się hitem, które opisały media na całym świecie. - To był ogromny aligator, a moi piłkarze, zamiast uciekać od niego, tak jak ja, to zaczęli do niego podbiegać. Może to norma dla osób mieszkających na Florydzie, szczególnie niedaleko wód, ale myślę, że to także fajny sposób rozpoczęcia treningu. Piłkarze mogli zobaczyć [aligatora] z bliska, na własne oczy - powiedział w poniedziałek trener zespołu Chris Armas.

Pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe między Toronto FC a Cruz Azul odbędzie się na stadionie Raymonda Jamesa w Tampie. Rewanż obu drużyn odbędzie się 5 maja w Meksyku. Warto dodać, że do ćwierćfinałów Ligi Mistrzów CONCACAF zakwalifikowała się również drużyna Philadelphii Union, której barwy reprezentuje Kacper Przybyłko.