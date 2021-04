Nieprawdopodobne zapisy w umowie Superligi. Angielskie kluby chciały absolutnej dominacji

Zagrożenie inwazją Superligi na ustalony porządek futbolu trwało niespełna trzy dni. Nieudana rewolucja została odwołana. Lista dwunastu członków założycieli zaczęła się błyskawicznie kurczyć, zaczynając od odpływu angielskich klubów. Później wypisały się kolejne kluby. Obecnie wciąż oficjalnie nie odeszły: Barcelona, Real, Juventus i Milan. "Daily Mail" wytyka błędy i niedopatrzenia organizatorów Superligi.

Superligę założyło dwanaście klubów, ale, teoretycznie, te rozgrywki miało tworzyć piętnastu stałych członków i pięć zmiennych. Angielscy dziennikarze twierdzą, że nie było żadnych planów dotyczących wyboru dodatkowych pięciu klubów spoza grona członków założycieli. Czyli najpierw planowano wystartować, a dopiero później ustalić dokładne zasady. Ale to nie wszystko. Podobno angielskie kluby chciały, aby do rozgrywek mogło przystąpić aż dziewięć klubów Premier League, choć w oficjalnym przekazie mowa była o sześciu, co i tak było dwa razy większą grupą, niż z Serie A czy Primera Division.

Przełomowa decyzja we Włoszech! Uchwalono ustawę "Anty-Superliga"

Gabriele Gravina, prezes włoskiej federacji oraz członek Komitetu Wykonawczego UEFA, wprowadził ustawę "Anty-Superliga". - Uczestnicy Serie A zobowiązują się nie brać udziału w żadnych rozgrywkach nieuznanych przez FIFA, UEFA i FIGC [włoska federacja]. Udział w zawodach organizowanych przez nieuznane stowarzyszenia prywatne będzie prowadził do wypadnięcia z rozgrywek UEFA, FIFA i FIGC - głosi nowa uchwała.

Warto dodać, że Aleksander Ceferin, szef UEFA, poinformował, że zamierza ukarać kluby, które dążyły do utworzenia Superligi. I zaznaczył, że łagodniej potraktowane będą te, które się wcześniej wycofały, czyli właśnie angielskie.