Lukas Podolski zdradza szczegóły swoich biznesów. "Z sąsiadem Turkiem mamy już 11 punktów"

Mający 35 lat Łukasz Podolski powoli zbliża się do końca kariery. Obecnie zawodnik występuje w tureckim Antalyasporze, ale równolegle od kilku lat prowadzi biznesy w branży gastronomicznej. W rozmowie z WP Sportowe Fakty piłkarz opowiedział, jak wiedzie mu się działalność biznesowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacja! Bayern pokonany, Lewandowski strzelił gola [ELEVEN SPORTS]

Podolski zdradza, skąd pomysł na sprzedaż kebabów. "To się zaczęło, gdy byłem piłkarzem Galatasaray"

Podolski zaznaczył, że w poza piłkarskie projekty jest zaangażowany na co dzień. – Biznes, jak wiadomo, nie jest łatwy, ale mimo pandemii dobrze dajemy sobie radę – stwierdził. Piłkarz Antalyasporu opowiedział także, skąd pomysł, aby sprzedawać kebaby.

To się zaczęło, gdy byłem piłkarzem Galatasaray Stambuł. Akurat w Kolonii mam sąsiada Turka i z nim połączyłem siły. Zaczynaliśmy od niewielkiego lokalu na zasadzie "to go", na wynos. A teraz mamy już 11 punktów w Kolonii i okolicach.

- powiedział Podolski. - A do tego, z innym wspólnikiem, mam dwie lodziarnie w Kolonii. To biznes ze znajomym, którego poznałem na zgrupowaniu reprezentacji Niemiec, w trakcie Euro 2016. Nasz kucharz zaprosił go, żeby przygotowywał lody dla kadrowiczów. Okazało się, że też jest z Kolonii, więc pogadaliśmy i założyliśmy biznes. Jestem bardzo zadowolony i z lodów, i z kebabów. Praktycznie codziennie jakoś się w to angażuję, bo to nie jest tak, że dałem tylko nazwisko. Biznes, jak wiadomo, nie jest łatwy, ale mimo pandemii dobrze dajemy sobie radę.

Barcelona sprowadza piłkarza Manchesteru City. Guardiola już wie. "Chciałbym 15 takich zawodników"

Lukasz Podolski występuje w tureckim Antalyasporze od stycznia 2020 roku. Trafił tam z japońskiego Vissel Kobe. W tym sezonie rozegrał 33 mecze, w których strzelił cztery gole i dwukrotnie asystował. W części spotkań zawodnik był kapitanem zespołu. Antalyaspor zagra 18 maja z Besiktasem w Pucharze Turcji. W lidze klub Podolskiego zajmuje 13. miejsce w tabeli z 42 punktami po 35 kolejkach.