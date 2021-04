"Nic nas nie powstrzyma!". Ruch Chorzów imponuje i jest coraz bliżej awansu

- Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną i że nic nas nie powstrzyma - powiedział Kacper Będzieszak, który w sobotnich derbach z Polonią Bytom zdobył swoją premierową bramkę w barwach Ruchu. To był gol na 2:0, strzelony w 35. minucie. - Dedykuję tego gola kibicom. Szkoda, że ich dzisiaj zabrakło, bo były mega emocje - dodawał Będzieszak w rozmowie z klubową telewizją Ruchu.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia Warszawa przestała zaskakiwać rywali. "Jeden schemat jest mocno przewidywalny"

Dziesięć! I jak tu się nie śmiać z ekstraklasy? Hit nad hity [WIDEO]

Trener Ruchu: Wytrzymaliśmy próbę charakteru

I faktycznie: w sobotę przy Cichej emocji nie brakowało. Już w 16. minucie bramkę dla Ruchu zdobył Marcin Kowalski, ale w 23. Ruch stracił zawodnika, bo z boiska po starciu z Norbertem Radkiewiczem wyleciał Michał Biskup. A w 40. minucie stracił też gola, bo kontaktowe trafienie dla Polonii - jak się okazało: ostatnie w tym meczu - zaliczył Patryk Stefański.

- Mieliśmy ten mecz pod kontrolą, ale czerwona kartka nieco pokrzyżowała nam plany. Musieliśmy po przerwie zmienić ustawienie. Dziękuję moim zawodnikom za walkę, że zostawili na boisku dużo zdrowia i po raz kolejny wytrzymali próbę charakteru - chwalił piłkarzy Łukasz Bereta, trener Ruchu, który po sobotnim zwycięstwie w derbach ma 12 punktów przewagi nad drugą w tabeli Ślęzą Wrocław i 13 właśnie nad Polonią, która ma jednak rozegrany jeden mecz mniej.

Były prezes Wisły Kraków o niestandardowych relacjach w szatni. "Dwóch dziennikarzy od razu o tym tweetuje"

Ruch Chorzów jest nie do zatrzymania

22 zwycięstwa, dwa remisy i tylko dwie porażki. To dorobek Ruchu w tym sezonie, który w ostatnich latach staczał się na dno. Aż stoczył się do trzeciej ligi, gdzie w zeszłym roku obchodził stulecie istnienia. Teraz, choć do końca sezonu ma jeszcze 10 spotkań do rozegrania, jest na dobrej drodze, by wrócić na szczebel centralny, czyli do drugiej ligi. W następnej kolejce zespół Berety zmierzy się na wyjeździe z Lechią Zielona Góra (1 maja, godz. 17).

"Krychowiak padł z zachwytem". Polak podbija Rosję! I te słowa Artioma Dziuby

Tabela trzeciej ligi, grupa III*

Ruch Chorzów 26 68 68:20 Ślęza Wrocław 26 56 67:25 Polonia Bytom 25 55 56:28 GKS Pniówek 74 Pawłowice 26 55 49:29 Lechia Zielona Góra 25 40 37:33 LKS Goczałkowice Zdrój 26 39 45:40 Zagłębie II Lubin 26 38 45:34 Rekord Bielsko-Biała 25 37 42:32 Stal Brzeg 25 35 46:37 Gwarek Tarnowskie Góry 25 34 38:48 MKS Kluczbork 26 33 40:50 Górnik II Zabrze 26 28 40:45 Miedź II Legnica 26 27 30:43 Warta Gorzów Wielkopolski 26 27 28:42 ROW 1964 Rybnik 25 26 33:46 Piast Żmigród 26 25 38:46 Foto Higiena Gać 25 22 33:56 Polonia Nysa 25 17 29:62 Polonia Stal Świdnica 26 16 30:78

*Awans do drugiej ligi wywalczy pierwszy zespół, a cztery ostatnie zostaną zdegradowane