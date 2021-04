"Krychowiak padł z zachwytem". Polak podbija Rosję! I te słowa Artioma Dziuby

Krychowiak w meczu z Tambowem strzelił już w trzecim meczu z rzędu. Polak najpierw trafiał z FK Rostów 17 kwietnia, potem w derbach z CSKA Moskwa cztery dni później, a teraz dwukrotnie w sobotnim spotkaniu 27. kolejki Premier Ligi. Swojego pierwszego gola w tym sezonie zdobył także Maciej Rybus.

Rosyjskie media po tym spotkaniu zachwycały się przede wszystkim Krychowiakiem. "Polak zdobył dublet i uwieńczył go pięknym trafieniem po uderzeniu w długi róg. Tak świetnym, że Grzegorz padł na murawę z zachwytem" - pisał portal "sport.ru". "Świetnie przełamał linię obrońców i uderzył na dalszy słupek" - oceniali dziennikarze "prognozsit.ru". Dla Polaka to najlepszy wynik strzelecki w jednym sezonie w jego karierze.

Lokomotiw pobije rekord rosyjskiej ligi? Potrzebują trzech zwycięstw

"Sport.ru" dodał także, że Lokomotiw zwycięstwem z Tambowem wyrównał klubowy rekord z 1995 roku. Zawodnicy drużyny z Moskwy wygrali wówczas 11 spotkań od lipca do września. Teraz zwyciężali od meczu z FK Chimki z 17 grudnia.

Lokomotiw ma zatem szansę na pobicie rekordu ligi rosyjskiej. Najwięcej zwycięstw z rzędu w jednym sezonie Premier Ligi ma Zenit Sankt Petersburg, którego piłkarze na przełomie 1999 i 2000 roku wygrali łącznie aż czternaście spotkań. Przed drużyną Krychowiaka i Rybusa jednak trudny terminarz, ale dzięki temu i walka o mistrzostwo kraju, którą przepowiadają im niektóre rosyjskie media.

"Ten wynik daje Lokomotiwowi drugie miejsce za Zenitem, do którego traci sześć punktów i w następnej kolejce mogą się rozstrzygnąć nawet losy mistrzostwa Rosji. Rywale zmierzą się w bezpośrednim starciu" - czytamy na "prognozist.ru". Do końca rozgrywek pozostały jedynie trzy kolejki, więc faktycznie: jeśli Zenit pokonałby Lokomotiw, to już w kolejną niedzielę świętowałby swój kolejny tytuł.

- To dla nas najważniejszy mecz w tym momencie. Bardzo chcemy go wygrać, bo jeszcze nigdy nie świętowaliśmy zdobycia mistrzostwa na własnym stadionie - wskazał napastnik Zenita, Artiom Dziuba dla oficjalnej strony klubowej. - Do tego Lokomotiw jest teraz na fali. Przyszedł Pablo, z Vedranem Corluką są niesamowici w obronie. Grzegorz Krychowiak gra świetnie, a Fedor Smołow jest bardzo niebezpieczny - wymieniał Rosjanin.

- To mecz, który pozwoli nam sprawdzić, ile jesteśmy warci. Jeśli wygramy u siebie, o tytule nie będzie już żadnych dyskusji. Nie myślimy o niczym innym, trzeci tytuł będzie dla nas ogromną nagrodą za cały sezon - dodał Dziuba. Mecz Lokomotiwu z Zenitem zaplanowano na niedzielę, 2 maja o godzinie 18:00. Poza Zenitem Lokomotiw ma przed sobą jeszcze ligowe mecze z Dynamem Moskwa i Urałem Jekaterynburg i finał Pucharu Rosji z Samarą. Drużyna z Sankt Petersburga do końca sezonu zagra także z Ufą i Tambowem.