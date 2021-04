"Czterech nagich mężczyzn znajdowało się wokół mnie. Nie byłam w stanie ich powstrzymać"

Jak informuje włoski dziennik "La Gazzetta dello Sport", zawodnicy występującego na trzecim poziomie rozgrywkowym klubu mieli najpierw upić 20-latkę, a następnie wykorzystać ją seksualnie. Cała sytuacja została nagrana telefonem komórkowym.

Czterech mężczyzn zgwałciło 20-latkę, piąty to nagrywał

Poszkodowana wyjaśniła, że znała się z oprawcami, natomiast zaproszenie na imprezę otrzymała za pośrednictwem aplikacji WhatsApp. - Nie pamiętam jak to się stało, że wylądowałam w łóżku. Czterech nagich mężczyzn znajdowało się wokół mnie. Zapytałam co się dzieje. Nie czułam się dobrze. Kiedy zorientowałam się o co chodzi, poprosiłam, żeby przestali. Nie byłam jednak w stanie ich powstrzymać. Po wszystkim udałam się do toalety zwymiotować - powiedziała 20-latka.

Cytowana przez włoski dziennik kobieta wyjaśniła także, że podczas imprezy wypiła trzy piwa i kilka szklanek ginu na pusty żołądek. Następnie źle się poczuła. Czterech oskarżonych miało ją wykorzystać seksualnie, a piąty nagrywał wszystko telefonem.

Obrona twierdzi, że kobieta nie była zmuszana do picia alkoholu

W rozpoczynającym się procesie sądowym to właśnie nagranie ze zdarzenia ma być decydującym dowodem. Piłkarze zostali oskarżeni o odurzenie kobiety alkoholem i brutalny gwałt zbiorowy.

Pięciu oskarżonych piłkarzy do czasu rozstrzygnięcia sprawy zostało zawieszonych. Występujący w Serie C klub Virtus Werona zajmuje obecnie 12. miejsce w tabeli. Do zakończenia rozgrywek na tym poziomie pozostały dwie kolejki.