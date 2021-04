Debiutant z kadry Sousy popisał się ładnym golem w lidze rosyjskiej! Co za strzał [WIDEO]

Akhmat Grozny objął prowadzenie już w 11. minucie, gdy bramkę zdobył Lechii Sadulaev. Dla 21-letniego Rosjanina była to pierwsza bramka w lidze rosyjskiej. Pomocnik zarazem stał się najmłodszym piłkarzem swojej drużyny, który strzelił gola w lidze. Urał Jekaterynburg wyrównał dopiero po przerwie. Ładnym strzałem zza pola karnego popisał się Rafał Augustyniak. Dla 27-letniego Polaka była to piąta bramka w sezonie.

Później nie padła już żadna bramka. Liderem tabeli jest Zenit Petersburg. Urał zajmuje dopiero 12. miejsce, zaś Akhmat jest 10.

Augustyniak zmieni klub?

W marcu Augustyniak otrzymał debiutanckie powołanie do reprezentacji Polski prowadzonej przez Paulo Sousę. Premierowy występ zanotował na Wembley, pojawiając się na murawie na ostatnie 14 minut. W ostatniej minucie pomocnik miał świetną okazję do wyrównania, ale ostatecznie Polska przegrała 1:2. Augustyniak jest defensywnym pomocnikiem. Może również występować na pozycji środkowego obrońcy. W przeszłości grał m.in. w Miedzi Legnica i Jagiellonii Białystok. Niewykluczone, że latem zmieni klub. Polaka chętnie ściągnie Pakhtakor Tashkent z Uzbekistanu.