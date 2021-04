Kontrowersje wokół MŚ 2022. Chcą odebrać Katarowi prawo do organizacji mundialu

Wokół mundialu w Katarze od lat nie brakuje kontrowersji. Wybuchły one już w momencie przyznania temu państwu prawa do organizacji turnieju, ale w ostatnich miesiącach było szczególnie gorąco. Jak podawał "The Guardian", w związku z łamaniem praw człowieka przy budowie stadionów umrzeć miało 37 osób, a piłkarze reprezentacji Norwegii czy Niemiec wychodzili na mecze eliminacji mistrzostw świata w koszulkach z napisami wspierającymi walkę o prawa człowieka. Szwedzi poszli o krok dalej.

Szwedzi domagają się walki o prawa człowieka w Katarze

W czwartek tamtejsza federacja piłkarska zdecydowała się wysłać list otwarty do FIFA, w którym domaga się spotkania z władzami związku w celu przedyskutowania, jak można poprawić warunki pracy imigrantów w Katarze.

"Wierzymy, że najpopularniejszy sport na świecie powinien być też najlepszym sportem na świecie. (...) Z naszego punktu widzenia, decyzja o przyznaniu Katarowi prawa do organizacji turnieju była błędna. Ale jako że to się wydarzyło, uważamy, że świat futbolu powinien zrobić wszystko, co w jego mocy, by pomóc ludziom pomagającym w przygotowaniu i rozegraniu turnieju" – czytamy w liście podpisanym przez Karla-Erika Nilssona i Kahana Sjostranda, prezesa i sekretarza generalnego szwedzkiej federacji.

Czy FIFA przeprowadzi śledztwo ws. mundialu w Katarze?

"Każdym, kto wybierze się do Kataru, opiekować się będą imigranci. FIFA i świat futbolu powinny podjąć działania, by osoby, które pracują, będą odpowiednio opłacane i traktowane sprawiedliwie, zgodnie z prawem" – dodają Szwedzi, którzy apelują do FIFA o przeprowadzenie śledztwa, czy na stadionach rzeczywiście dochodzi do przestępstw oraz do wykorzystania swoich wpływów do przekonania Katarczyków do wprowadzenia reform systemu pracy.

Warto przypomnieć, że - jak wynika z informacji "The Guardian" - od 2011 roku ponad 6500 imigrantów straciło życie przy pracach związanych z organizacją mistrzostw świata w Katarze. Organizacje pozarządowe oskarżają rząd o obojętność na życie pracowników, a norweskie kluby jako pierwsze nawołują do bojkotu imprezy. Sprawę w Sport.pl dogłębnie opisał Paweł Karpiarz.