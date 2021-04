Była partnerka Maradony ujawnia: To wymknęło się spod kontroli. Nie miał żadnej pomocy

Diego Maradona zmarł 25 listopada zeszłego roku. Sekcja zwłok wykazała, że powodem śmierci był ostry obrzęk płuc, który doprowadził do zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca. W mediach pojawiały się informacje, że Maradona nie zmarł naturalnie, a popełnił samobójstwo. Z kolei prawnik rodziny Diego, Mario Baudry, uważa, że ma dowody na to, że jego klient został zamordowany. W dokumencie "Expediente Maradona" była partnerka piłkarza Veronica Ojeda zdradziła, że nikt nie zajmował się Diego w odpowiedni sposób.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan Tomaszewski wspomina Diego Maradonę: "Geniusz i fenomen. Myślał, że poza boiskiem też jest boski"

"Diego nie mógł liczyć na nawet minimalną pomoc medyczną. Nikt nie myślał, że wtedy umrze". Była partnerka Maradony opowiada o okolicznościach śmierci

Ojeda zaznaczyła, że nikt z otoczenia Maradony nie spodziewał się śmierci w tamtym czasie. - Wszyscy wiedzieli, że w pewnym momencie to się wydarzy. Wymknęło to się jednak się spod kontroli. Diego nie miał nawet żadnej pomocy medycznej. Nikt nie myślał, że w tamtym momencie umrze. Gdy inni chcieli go widzieć w dobrym stanie, dzień wcześniej dostawał odpowiednie serum. Wtedy mógł na przykład coś podpisać. Gdy był sam, zostawał w domu z alkoholem. Chcę teraz zobaczyć ich wszystkich w więzieniu – stwierdziła.

Ojeda zdradziła, że podczas oglądania premiery filmu rozkleiła, ponieważ wróciły do niej wszystkie wspomnienia związane z Maradoną. Opowiedziała także, jak pożegnała się z Diego i jak rodzina utrudniała jej kontakt z byłym partnerem. – Kiedy Diego umierał, był w trakcie abstynencji. W pewnym momencie cała rodzina blokowała moje telefony. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie kobieta o imieniu Rocio i powiedziała, że tylko ja mogę coś zrobić dla Diego. Podała mi wtedy aktualny numer telefonu i mogłam z nim porozmawiać. Rodzina zawsze tak robiła, tylko po to, żebym nie miała do niego dostępu – dodała.

Na temat śmierci Maradony wypowiedział się prawnik rodziny Diego, Mario Baudry. Jego zdaniem przy odpowiedniej opiece Maradona mógłby jeszcze żyć. – Z akt wynika, że przy minimalnej uwadze byłby dziś żywy. Nie było nikogo, kto mógłby się nim zająć, nikt nie darzył go uczuciem i zostawiał go leżącego w pokoju. Możliwe, że też go odurzali, żeby mógł spać. Tym samym mogli się go pozbyć – mówił.

O śmierci Diego Maradony wypowiedział się też lekarz Colin Campbell Irigoyen, który chciał mu udzielić pomocy przed przeniesieniem do karetki. - Jak tylko zobaczyłem, że opiekun wykonuje usta-usta, a pielęgniarka zajmuje się masażem serca, zapytałem, jak długo Diego leżał bez oznak życiowych. Udało nam się dojechać karetką, nie mieliśmy możliwości, aby dotrzeć drogą powietrzną - powiedział.