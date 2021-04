Robert Lewandowski zaangażowany w nowy, ogromny biznes w Warszawie. "3000 metrów kwadratowych"

- Robię nową inwestycję. Jest to dosyć niemała restauracja. Będzie to sports bar w browarach warszawskich. Jest to miejsce, które wymyślił Jacek Trybuchowski, który zaprosił do współpracy naszego piłkarskiego idola - zdradził Tadeusz Mueller na łamach portalu jastrzabpost.pl.

Lewandowski otworzy latem ogromną restaurację w Warszawie. "Koncept będzie inspirowany amerykańską kuchnią"

- Koncept będzie inspirowany amerykańską kuchnią, ale więcej nie mogą powiedzieć. Otwieramy w czerwcu/lipcu. [...] Zajmuję się stworzeniem menu, koncepcji tego, jak to miejsce ma wyglądać, czym ma zaskakiwać gości. Całym formatem miejsca, co nie jest łatwe, bo miejsce jest bardzo duże, jest około 3300 metrów kwadratowych, trzy kuchnie - dodał syn Magdy Gessler.

Tadeusz Mueller, który ostatnio prowadził filię słynnej cukierni Słodki Słony na warszawskim Wilanowie, opowiedział również o szczegółach współpracy z Robertem Lewandowskim, który ma sporo do powiedzenia w kwestii dot. nowopowstającego lokalu. - Jest na łączach. Dostaje wszystkie materiały, wszystkie dania i daje feedback. Wpływ Roberta na kształt menu jest jeszcze przed nami, bo dogrywamy jeszcze menu, są ostatnie szlify - zakończył Tadeusz Mueller.

